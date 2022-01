Maandblad Linda wist in 2020 al van seksueel grensoverschrijdend gedrag Ali B

De door Tim Hofman en zijn team gemaakte aflevering van BOOS, over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij The Voice. Beeld ANP

Dat zou blijken uit gesprekken die de Volkskrant voerde met (ex-)medewerkers van het blad, dat sinds 2019 onderdeel is van Talpa, het mediabedrijf van John de Mol, en dat wordt geleid door diens zus Linda de Mol. In juni 2020 zouden bij de redactie van het maandblad twee verhalen bekend zijn geworden van jonge vrouwen. Ze zeiden slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag van artiest Ali B. Een van de vrouwen was een oud-deelnemer van talentenjacht The Voice of Holland, waar Ali B al jaren coach is. De tweede vrouw was deelnemer van een schrijverskamp waar de artiest ook een rol had.

Bij diverse medewerkers van het maandblad waren de verhalen over het seksueel grensoverschrijdend gedrag bekend. Ook Linda de Mol zelf zou ‘vertrouwelijk op de hoogte zijn gesteld’, verklaart ze via creatief directeur Jildou van der Bijl aan de krant. Die zou vervolgens geen melding van de aantijgingen hebben gedaan bij broer en Talpabaas John de Mol ‘om de anonimiteit en de wens van het slachtoffer te respecteren’, zo schrijft de Volkskrant.

Geen publicatie

De twee vrouwen die te maken hadden gekregen met grensoverschrijdend gedrag van Ali B deden anoniem hun verhaal bij Linda. Hun getuigenissen leidden echter niet tot publicatie, omdat de hoofdredactie ‘het bewijs te mager zou hebben gevonden’, zo schrijft de Volkskrant verder. Van der Bijl verklaarde daarover: ‘We geloofden de vrouwen absoluut, maar vonden de verhalen niet voldoende. Als we bijvoorbeeld getuigenissen van zes vrouwen hadden gehad, hadden we waarschijnlijk een andere beslissing genomen.’

De freelancer die de getuigenissen van de vrouwen opnam, heeft tegen de Volkskrant verklaard dat ‘ze zelf niet op zoek is gegaan naar meer slachtoffers uit angst dat Ali B erachter zou komen’.

Volgens Van der Bijl zouden commerciële en familiebanden ‘geen enkele rol hebben gespeeld’ bij de afweging wel of niet te publiceren over de meldingen. De twee vrouwen in kwestie zijn door de creatief directeur in contact gebracht met de redactie van het online programma BOOS van Tim Hofman. Hun getuigenissen – en die van andere vrouwen – leidden daar uiteindelijk wél tot publicatie.

In die veelbesproken aflevering van vorige week vertellen de twee vrouwen anoniem hun verhaal. Beiden hebben inmiddels aangifte gedaan tegen de artiest – een van hen wegens verkrachting. ‘We zijn ontzettend blij en trots dat deze twee dappere vrouwen inmiddels aangifte hebben gedaan en dat hun ervaringen een podium hebben gevonden, waardoor deze praktijken gestopt kunnen worden,’ laat Van der Bijl in een reactie weten.

Ali B legde woensdag al zijn werk neer in afwachting van het onderzoek van het OM.