Loodzware dakdelen Amsterdam Zuid langzaam naar juiste plek

De snelwegen A10 en A4 en een stuk treinspoor zijn tijdelijk afgesloten om twee enorme dakdelen bij station Amsterdam Zuid te kunnen plaatsen. Beeld ANP

Het verschuiven duurt naar verwachting tot donderdagochtend vroeg. Een zogeheten vijzel ‘douwt’ de dakdelen op de juiste plek via een stalen balk met glijvet erop, aldus Geo van Tintelen, projectleider van de Brittenpassage. De Brittenpassage is de nieuwe reizigerstunnel waarvoor de dakdelen bedoeld zijn. Dat douwen gaat langzaam, tussen de 8 à 10 meter per uur. De dakdelen moeten ongeveer 33 meter overbruggen.

Voordat de dakdelen verplaatst konden worden zijn eerst de naastgelegen snelweg en een deel van het treinspoor uitgegraven. Een flinke klus, gemiddeld zijn er tweehonderd mensen per uur met de verplaatsing bezig. De werkzaamheden zijn live te volgen via een webcam.

Ochtendspits

Vanwege het verwijderen van een deel van de snelweg zijn sinds zaterdag de snelwegen A4 en A10 Zuid gedeeltelijk dicht. Normaal rijden via dat traject zo’n 120.000 auto’s per dag. Die worden nu omgeleid via de A9 en de A5, wat extra reistijd kan opleveren.

Naar verwachting kunnen de wegen voor de ochtendspits op maandag 14 augustus rond 05.00 uur weer open. Station Zuid blijft in die periode wel bereikbaar per trein, maar er is een aangepaste dienstregeling. Metro’s en bussen hebben geen hinder van de werkzaamheden, aldus de woordvoerder van Zuidasdok, het project waar de werkzaamheden deel van uitmaken.

In totaal vormen zeven dakdelen het dak van de nieuwe reizigerstunnel, die nodig is om het groeiend aantal reizigers in de toekomst op te vangen. Naar verwachting is deze tunnel in 2027 opgeleverd. Daarna wordt de al bestaande Minervapassage op het station vernieuwd.