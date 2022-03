Lodewijk Asscher wordt verkenner voor de coalitieonderhandelingen voor de gemeenteraad

Lodewijk Asscher tijdens het ToekomstLab. Beeld ANP

De PvdA werd woensdag de grootste partij van de stad en mag daarom het initiatief in de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie nemen. Marjolein Moorman zegt in Lodewijk Asscher de ideale persoon te zien om een eerste verkenning voor de onderhandelingen te doen.

Moorman: “Lodewijk kent de stad en de Amsterdamse politiek goed en heeft veel bestuurlijke ervaring. Ik ben daarom blij dat hij dit op zo’n korte termijn wil gaan doen. De uitdagingen voor de stad zijn groot, er is geen tijd om te verliezen.”

Asscher zegt er naar uit te zien om snel aan de slag te gaan. “Als Amsterdammer zie ik dagelijks hoe prachtig onze stad is, maar ook hoe groot de uitdagingen zijn. Als verkenner wil ik graag bijdragen aan de vorming van een nieuw stadsbestuur dat deze uitdagingen te lijf gaat. Ik vind het een eer om op deze manier de stad te kunnen dienen.”

Asscher begint al maandag met verkennende gesprekken die uiteindelijk tot een werkbaar college moeten leiden. Hij zal spreken met de burgemeester en alle twaalf partijen en wil voor het eerste raadsdebat van volgende week donderdag een verslag hierover uitbrengen aan de gemeenteraad.

Van Poelgeest

Asscher is geen onbekende in Amsterdam. Tussen 2002 en 2006 was hij raadslid, alvorens hij in 2006 wethouder werd. In 2012 vertrok hij naar Den Haag om minister te worden. De voormalig partijleider van de PvdA stapte vorig januari op als lijsttrekker vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Het afgelopen jaar werkte de PvdA-prominent in Heerlen als kwartiermaker.

Inmiddels is 95 procent van de stemmen in Amsterdam geteld en hebben zo’n 54.000 Amsterdammers op de PvdA gestemd – goed voor negen zetels. GroenLinks (acht zetels) en D66 (zeven zetels) zijn de andere grote partijen in Amsterdam. Deze drie partijen hebben al vaker uitgesproken graag verder met elkaar te willen doorbesturen.

In 2018 begonnen de onderhandelingen voor een nieuw college ook daags na de gemeenteraadsverkiezingen, toen met Maarten van Poelgeest als formateur. Eind maart gingen GroenLinks, D66, PvdA en de SP met elkaar rond de tafel en in mei werd toen een akkoord bereikt.