Loden leidingen aan Kramatweg toch versneld verwijderd

Het wooncomplex aan de Kramatweg. Beeld Ton Damen

Het gaat om 47 huurwoningen in een wooncomplex tegenover het Flevopark. In december werd er in watermonsters tot 98 microgram lood per liter gemeten. Daarmee wordt de toegestane hoeveelheid (10 microgram) bijna tien keer overschreden. Tientallen huurders gingen daarop over tot een bezetting van het hoofdkantoor van Rappange aan de Prinsengracht.

Aannemer UFA Bouw gaat de klus uitvoeren. UFA heeft namens de verhuurder al een planning voor het vervangen van de leidingen gemaakt. Het werk begint vanaf week 7, in februari. Per deel van het wooncomplex zal het vervangen van de leidingen een week in beslag nemen. In de tussentijd verstrekt Rappange waterfilters van de firma Zerowater of vergoedt de makelaar de kosten van 60 euro per filter.

Sinds oktober is de onrust over loden waterleidingen hoog opgelopen. Nadat in honderden (voormalige) woningen van woningcorporatie Ymere in Noord nog loden leidingen in de grond bleken te liggen, doken meerder berichten op over te veel lood in het drinkwater op andere plekken in de stad.

Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor looddeeltjes. Die kunnen een substantieel effect hebben op hun leervermogen. Ook voor ouderen kan een te hoge hoeveelheid lood negatieve gevolgen hebben. Bij hen vergroot lood het risico op hart- en vaataandoeningen en chronische nierziekte.

Toezeggingen

Aan de Kramatweg werden al waterfilters aangeboden, maar Rappange wilde tot deze week geen verdere toezeggingen doen aan de bewoners van particuliere sociale huurwoningen. Het bleef bij de belofte dat de loden leidingen vervangen zouden worden indien het aantal looddeeltjes boven de norm zou zitten. De metingen die huurrechtenorganisatie stichting Woon liet doen, waren voor de makelaar/eigenaar in eerste instantie echter geen reden om tot actie over te gaan. Bij de gerenoveerde en veelal geliberaliseerde woningen in hetzelfde complex werd de oude waterleiding wel vervangen.

Advocaat Boris den Hartog vertegenwoordigde 10 tot 20 huurders die Rappange wilden verplichten de loden leidingen op korte termijn weg te halen. Onder druk van een mogelijke procedure en alle aandacht in de media heeft Rappange kennelijk eieren voor zijn geld gekozen, concludeert Den Hartog. “Ze zijn gezwicht.”

“Nou ja, prima,” reageert directeur Rob Rappange. Volgens hem was het toch al het plan om de leidingen weg te halen, maar niet op stel en sprong, zoals de geschrokken huurders eisten. “Het resultaat is hetzelfde.”

Rappange spreekt uit dat de loden leidingen overal weg moeten uit de huurwoningen. “We hebben onze klanten daar ook net een brief over geschreven.” Voor een deel gaat het ook over huurwoningen die Rappange in beheer heeft namens andere eigenaren. Of die ook haast maken en budget vrijmaken voor het versneld weghalen van de leidingen is een tweede.

Het zit overal

Dat is niet van vandaag op morgen geregeld, benadrukt Rappange. Volgens hem is zijn bedrijf ook zeker niet de enige verhuurder waar de loden leidingen nog zitten. “Elke particuliere verhuurder heeft dit. Het zit overal binnen de Ring.” Zelf gaat de verhuurmakelaar niet actief op zoek naar loden leidingen. Als huurders loden leidingen vermoeden, moeten ze vooral contact met ons opnemen en kunnen ze vragen om een test, zegt hij. Als uit monsters blijkt dat er teveel lood in het water zit, kunnen ze een filterapparaat krijgen.

Rappange gaat met voorrang loden leidingen weghalen waar uit monsters blijkt dat er meer dan 10 microgram looddeeltjes per liter in het drinkwater zit. Voor woningen waar lagere waarden worden gemeten wil de verhuurmakelaar, die in totaal zo’n vijfduizend woningen verhuurt, om te beginnen een plan maken om in de loop van ongeveer een jaar de leidingen weg te halen.

Rappange heeft zelf metingen in de woningen aan de Kramatweg laten verrichten via het bedrijf Normec. De uitkomsten zijn nog niet bekend gemaakt. Net als bij de woningen van Ymere in Noord zijn intussen ook discussies ontstaan over de meetmethodes. De stichting Woon liet in december monsters nemen door een ander bedrijf, het Waterlaboratorium. Normec laat voor er een monster wordt genomen eerst de kraan 3 minuten openstaan, wat volgens de bewonerscommissie van de Kramatweg niet strookt met het doorsnee watergebruik van gezinnen.

Volgens Rappange hebben de bewoners de bemonstering tegengewerkt en werden sommige onderzoekers bedreigd, onder meer door ze te filmen.