Liveblog WK 2022

Live | Weghorst brengt spanning terug in wedstrijd

Breekijzer Wout Weghorst kopt het eerste doelpunt voor Nederland binnen. Nederland jaagt op de aansluitingstreffer. Gaat het de mannen van Van Gaal lukken? In dit blog volgen we het belangrijkste nieuws over het toernooi, binnen en buiten de lijnen. Check ook het volledige speelschema.