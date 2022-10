Liveblog ADE 2022

Live | Van Italiaanse techno tot melodieuze house: dit is er donderdag te doen op ADE

Amsterdam staat van 19 tot en met 23 oktober in het teken van muziekconferentie en dancefestival Amsterdam Dance Event (ADE). In dit liveblog houden we je 24 uur per dag op de hoogte van de ontwikkelingen.