Liveblog WK 2022

Live | Van Gaal weet nog niet of hij na WK met pensioen gaat

Kroatië heeft zich na penalty’s ten koste van Japan geplaatst voor de kwartfinale van het WK in Qatar. De tegenstander wordt zaterdag Brazilië, dat Zuid-Korea zonder moeite uitschakelde. In dit blog volgen we het belangrijkste nieuws over het toernooi, binnen en buiten de lijnen. Check ook het volledige speelschema.