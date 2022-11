Liveblog WK 2022

Live | Valencia schiet Ecuador naast Nederland: 1-1

Ecuador vliegt uit de startblokken. Oranje was voor rust gewaarschuwd, maar laat zich verrassen. Kan Oranje de wedstrijd weer naar zich toetrekken? Volg hier live de ontwikkelingen op het veld. In dit blog volgen we het belangrijkste nieuws over het toernooi, binnen en buiten de lijnen. Check ook het volledige speelschema.