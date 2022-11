Liveblog WK 2022

Live | Tweede WK-optreden Makkelie: scheidsrechter bij Polen-Argentinië

Het Nederlands elftal treedt vandaag aan voor de laatste poulewedstrijd tegen gastland Qatar. Volgens bondscoach Louis van Gaal moet het geen probleem zijn voor Oranje om de volgende ronde te bereiken. In dit blog volgen we het belangrijkste nieuws over het toernooi, binnen en buiten de lijnen. Check ook het volledige speelschema.