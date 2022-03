Live | Russische troepen veroveren grootste kerncentrale van Europa

In het kort:

• Russische troepen hebben de grootste kerncentrale van Europa bij Zaporizja veroverd.

• President Vladimir Poetin zei donderdag in een televisietoespraak dat de Russische militaire operaties in Oekraïne volgens plan verlopen en prees de soldaten die voor Rusland vechten als ‘helden’.



• Oekraïne en Rusland gaan binnenkort weer in gesprek met elkaar. Donderdag vond een tweede overleg plaats, maar een doorbraak over een staakt-het-vuren bleef uit. Wel zijn er afspraken gemaakt over vluchtroutes voor burgers.

• De EU heeft een akkoord bereikt over een speciale beschermingsregeling voor Oekraïense vluchtelingen. Oekraïners die de oorlog in hun land ontvluchten, kunnen tot drie jaar verblijven in de EU zonder dat zij asiel hoeven aan te vragen. Ze krijgen een speciale verblijfsstatus, waardoor ze mogen werken en recht hebben op sociale bijstand.