Live | Ruim 20.000 Nederlanders namen afgelopen week trein naar België

Voor het eerst sinds eind september is Limburg niet de grootste brandhaard voor het coronavirus in Nederland. Zeeland is de nieuwe koploper. En het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag voor de derde dag op rij gedaald. Volg de laatste ontwikkelingen rond de coronacrisis in ons liveblog.