Live | Reproductiegetal coronavirus naar laagste niveau in ruim een jaar

Het belangrijkste nieuws

• Het coronavirus verspreidt zich steeds minder snel, en dat is ook te zien in het reproductiegetal. Dat is vrijdag gezakt naar 0,7, het laagste niveau sinds 1 juni vorig jaar.

• Het RIVM meldt vrijdag 3463 nieuwe coronabesmettingen. Daarmee daalt het gemiddelde aantal positieve testen voor de elfde dag op rij.

• In de afgelopen 24 uur zijn 88 coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen. Dat zijn er aanzienlijk minder dan de drie voorgaande dagen.