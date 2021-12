Live | Rechter: Hilversums zwembad hoeft niet te controleren op coronapas ouders

Frankrijk voert vanaf 15 januari de coronapas in, Duitsland koopt een grote lading coronapillen van Pfizer en in Nederland kunnen de eerste dertigers nu een afspraak maken voor een boosterprik. Volg de laatste ontwikkelingen rond de coronacrisis in ons liveblog.