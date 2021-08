Live | Pfizer en Moderna verhogen prijzen voor EU voor hun coronavaccins

Het belangrijkste nieuws

• Pfizer en Moderna verhogen prijzen voor EU voor hun coronavaccins

• Het RIVM meldt zaterdag 2983 nieuwe coronabesmettingen. Daarmee daalt het gemiddelde aantal positieve testen voor de twaalfde dag op rij. In de afgelopen 24 uur zijn 98 coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen.

• Het coronavirus verspreidt zich steeds minder snel, en dat is ook te zien in het reproductiegetal. Dat is vrijdag gezakt naar 0,7, het laagste niveau sinds 1 juni vorig jaar.

• Fransen zijn zaterdag weer de straat op gegaan om te protesteren tegen coronamaatregelen zoals de zogenoemde gezondheidspas en de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken waren het ruim 200.000 mensen.