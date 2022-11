Liveblog WK 2022

Live | Oranje kan zich opmaken voor de knock-outfase: 2-0

Bijna weten de invallers Janssen en Berghuis hun wedstrijd kleur te geven met een assist en een doelpunt, maar de scheids keurt de goal af vanwege hands. In dit blog volgen we het belangrijkste nieuws over het toernooi, binnen en buiten de lijnen. Check ook het volledige speelschema.