Liveblog WK 2022

Live | Marokko plaatst zich voor halve finale, feest op Mercatorplein

Marokko heeft zich als eerste Afrikaanse ploeg ooit geplaatst voor de halve finale op een WK. De Leeuwen van de Atlas versloegen het Portugal van Ronaldo. Op het Mercatorplein en Plein 40/45 wordt gefeest. In dit blog volgen we het belangrijkste nieuws over het toernooi, binnen en buiten de lijnen. Check ook het volledige speelschema.