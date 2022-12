Liveblog WK 2022

Live | Late goal Weghorst dwingt verlenging af tegen Argentinië

Nog vijftien minuten heeft Oranje om penalty’s te voorkomen. Kan Oranje een nu al legendarische avond helemaal afmaken? Gaat Weghorst een hattrick maken? Tussenstand: 2-2. In dit blog volgen we het belangrijkste nieuws over het toernooi, binnen en buiten de lijnen. Check ook het volledige speelschema.