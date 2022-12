Liveblog WK 2022

Live | Halsema: vier voetbal en verziek het niet voor anderen en jezelf

Marokko staat in de kwartfinale. Na een zenuwslopende wedstrijd houdt de ploeg zijn hoofd koel en schiet vanaf de penaltystip Spanje uit het toernooi. In dit blog volgen we het belangrijkste nieuws over het toernooi, binnen en buiten de lijnen. Check ook het volledige speelschema.