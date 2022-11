Liveblog WK 2022

Live | Denemarken en Tunesië komen niet verder dan doelpuntloos gelijkspel

Het WK voetbal in Qatar is zondagmiddag begonnen. Maandagavond speelde Nederland zijn eerste wedstrijd tegen Senegal en won deze met 2-0. In dit blog volgen we het belangrijkste nieuws over het toernooi, binnen en buiten de lijnen. Check ook het volledige speelschema.