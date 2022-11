Liveblog WK 2022

Live | Bondscoach Marokko veroordeelt rellen: ‘Heb meer respect’

Oranje verslaat Qatar met 2-0. De Verenigde Staten wint dinsdag met 1-0 het beladen duel met Iran en is daarmee de volgende tegenstander van Oranje. In dit blog volgen we het belangrijkste nieuws over het toernooi, binnen en buiten de lijnen. Check ook het volledige speelschema.