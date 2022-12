Liveblog WK 2022

Live | Argentijnse autoriteiten: ‘Nederlanders, pas op met juichen’

Nederland maakt zich op voor de kwartfinale tegen Argentinië, vrijdag om 20.00 uur Nederlandse tijd. In dit blog volgen we het belangrijkste nieuws over het toernooi, binnen en buiten de lijnen. Check ook het volledige speelschema.