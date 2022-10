Liveblog ADE 2022

Live | 26ste editie van ADE bijna van start, boek hotelkamer in Chin Chin Club

Het is weer de week van Amsterdam Dance Event (ADE). Dat betekent dat de muziekindustrie er weer op los netwerkt tijdens diverse conferenties in de stad en duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland op zoek gaan naar de beste feesten. Het Parool houdt je in dit liveblog 24 uur per dag op de hoogte.