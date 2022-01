Liveblog Eris

Liquidatiezaak Eris: wie gaat schuil achter de PGP-namen? ‘Enemy for all motherfuckers’ zou Taghi zijn

In dit liveblog volgen we Eris, het grootste Nederlandse liquidatieproces ooit. Deze zaak draait om 5 voltooide liquidaties, plus mislukte of verijdelde pogingen tot moord of ander grof geweld. De hoofdverdachten moeten levenslang vrezen.