Liquidatieverdachte Iliass K. opnieuw zonder advocaat

Onderzoek na de moord op Massod Amin Hosseini. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Volgens het Openbaar Ministerie fungeerde Iliass K. als moordmakelaar binnen de criminele organisatie van wijlen Gwenette Martha. In die hoedanigheid zou hij betrokken zijn geweest bij drie moorden en twee pogingen daartoe.

Zowel tijdens verhoren als tijdens de procesdagen beriep K. zich steevast op zijn zwijgrecht. Die houding sloeg om nadat hij op 25 mei levenslang had horen eisen. Daags na het requisitoir nam Iliass K. een opmerkelijke stap: hij besloot een reeks verklaringen af te leggen.

Hij legde ondermeer verklaringen af over medeverdachte Gökhan C. Die liet maandagochtend zijn emoties de vrije loop. “Je lult man! Zwerver”, riep hij in de zittingszaal. Nadat hij tot kalmte was gemaand zei hij: “Het liefst wil ik hem zijn nek omdraaien, die fokking leugenaar.”

Breuk

Het besluit om te gaan verklaren zorgde niet alleen voor boosheid bij medeverdachten van K. Ook andere procespartijen waren verrast door het besluit. In de eerste plaats vanwege het tijdstip van de beslissing. De strafzaak bevond zich op dat moment in de pleidooifase; het laatste deel van een proces waarbij advocaten hun verweren voeren.

Daar kwam bij dat het besluit om te gaan verklaren, zorgde voor een breuk tussen Iliass K. en zijn toenmalige raadsman Guy Weski. Welke nieuwe advocaat zou ‘met tien-nul achterstand’, zoals een van de raadsmannen in de zaak het formuleerde, Iliass K. willen bijstaan?

Vertraging

“Ik heb dit niet gewild. Ik heb heel veel advocaten gebeld,” legde Iliass K. aan de rechtbank uit. “Maar het was heel moeilijk om iemand te vinden. Vaak waren er tegenstrijdige belangen.” Mede om die reden veranderde K. de afgelopen maanden liefst drie keer van advocaat. De laatste wissel vond zondagavond om half 8 plaats. Toen besloot Barry van de Luijtgaarden om Iliass K. bij te staan.

Die bevestigde, op de dag dat de uitspraak gepland stond, gelijk de verwachting dat het proces vertraging op zou lopen. “Ik heb nog niet eens de beschikking over het dossier,” zo vertelde hij. Daarop vroeg de raadsman om vier maanden de tijd om de processtukken te kunnen lezen.

Toen de rechtbank daarop vroeg of hij de zaak wel aan had moeten nemen zei Van de Luijtgaarden: “Als ik van tevoren had geweten hoe de vork in de steel zat, was het anders geweest.” Daarnaast stelde de raadsman dat het nagenoeg onmogelijk zal zijn om een andere advocaat te vinden. Desondanks wilde de rechtbank hem geen extra tijd geven. Daarop besloot van Luijtgaarden om de verdediging van Iliass K. neer te leggen. Opnieuw zit de hoofdverdachte in het Himalaya-proces zonder advocaat.

Op de vraag of Iliass K. er problemen mee zou hebben als de rechtbank hem een advocaat zou toewijzen antwoordde hij: “Ik heb daar geen bezwaar tegen, zolang hij maar blijft.” De rechtbank besliste uiteindelijk dat er een advocaat voor K. gezocht gaat worden. Op welke termijn die gevonden moet zijn, is onbekend. Op 4 oktober gaat de zaak verder.