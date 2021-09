Linkse partijen willen geen Prinsjesdag -met-wat-extra's

Lilianne Ploumen (Pvda) en Jesse Klaver (Groenlinks) na afloop van een gesprek met informateur Johan Remkes in de Stadhouderskamer. Beeld ANP

Dit weekend kondigde demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte juist een plan daarvoor aan. VVD, CDA en D66 hopen de Prinsjesdagplannen wat glans te geven, door met steun van andere partijen extra investeringen te bedenken.

Beleidsarme begroting

Het demissionaire kabinet heeft namelijk een ‘beleidsarme’ begroting gemaakt, deels vanuit de gedachte dat de partijen in een volgend kabinet meer geld te besteden hebben voor eigen plannen. Maar nu de formatie voortsleept, dreigt 2022 een verloren jaar te worden.

Rutte zei daarom dat VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans op zoek zou gaan naar partijen in het ‘politieke midden’, zoals PvdA en GroenLinks, om te zoeken naar steun in de Tweede Kamer voor de begroting en extra plannen. Zij is daarom al de hele dag aan het bellen met andere partijen.

Jesse Klaver en Lilianne Ploumen zijn alvast weinig enthousiast. “We komen met eigen voorstellen. En daar gaan we dan over debatteren. Maar mevrouw Hermans wil over een heel klein stukje van de begroting praten, daar doen we niet aan mee, dan moeten we gewoon gaan formeren”, aldus Klaver. “We willen al vijf maanden heel graag onderhandelen over een nieuw kabinet, maar we gaan dit niet achter de schermen doen over een deel van de begroting.”

Eerder haakten GroenLinks en PvdA af in de formatie omdat de partijen elkaar niet loslaten en VVD en CDA niet met die tandem wil onderhandelen. Wel met één van twee, niet met allebei.

Klaver vindt dat hiermee niet een kans blijft liggen. “We gaan straks twee dagen debatteren over de begroting, in het openbaar, dat past ook bij de nieuwe bestuurscultuur. En we zijn bereid te luisteren, zij hopelijk ook naar ons. Blijkbaar is er ruimte in de begroting, daar wil ik het debat over aan gaan.”

Formatie achter gesloten deuren

Dat Klaver en Ploumen wél achter gesloten deuren de formatie willen doen, vinden ze ‘iets anders’. Klaver: “Dat zijn andere grootheden.”

De PvdA wilde bijvoorbeeld de verhuurdersheffing afgeschaft hebben, maar ze vindt niet dat ze een kans laat liggen om dit via onderhandelingen gedaan te krijgen. De partij zegt andermaal een voorstel te doen hiervoor deze week, maar kreeg via die weg de handen niet op elkaar. “We gaan dat voorstel gewoon weer doen.”

In die zin belooft het weinig goeds voor de voorstanders van een minderheidskabinet: zonder steun van partijen als PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, of bijvoorbeeld JA21 of SGP krijgt dat straks weinig gedaan.