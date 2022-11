Leonne Stentler analyseert het WK voetbal: ‘Laten we niet doen alsof het een fantastisch feestje is’

Op de Klapstoel: oud-voetbalster Leonne Stentler (1986). Ze is een pionier in het vrouwenvoetbal en analyseert vanaf volgende week voor de NOS het WK voetbal in Qatar. Een interview aan de hand van steekwoorden, over haar Rotterdamse jeugd, Ajax en het doorbreken van glazen plafonds.

Rotterdam

“Geboren en getogen, in de Beverwaard, een buitenwijk in Zuid. Ik heb er 23 jaar gewoond en mijn hele familie zit er nog. Een sportief gezin. Mijn vader voetbalde en mijn moeder gaf zwemles en liep op de voetbalclub rond als omroepster. Toen ik klein was, nam mijn vader mijn oudere broer en mij mee naar Sparta, maar toen ik op straat begon te voetballen, was iedereen voor Feyenoord. Daar wilde ik spelen, net als mijn neefje, maar dat kon dus niet. Ik begreep daar niets van. Er was helemaal niets voor meisjes.”

“Mijn ouders zaten beiden in het basisonderwijs en waren ook maatschappelijk erg betrokken, altijd bezig om anderen te helpen. Mijn moeder kon zich echt boos maken over de positie van vrouwen en stond hoogzwanger te protesteren op het Malieveld. Daar komt mijn zendingsdrift vandaan, denk ik.”

“Via Utrecht ben ik in 2010 in Amsterdam terechtgekomen, toen ik aan de UvA communicatiewetenschappen ging studeren. Een overloper dus, maar eerlijk gezegd vind ik Amsterdam een leukere stad dan Rotterdam.”

SV Bolnes

“Mijn eerste voetbalclub, in Ridderkerk, aan de andere kant van de dijk. Mijn broer voetbalde daar al en ik deed alles wat hij deed. Ik mocht meedoen met de jongens in de F’jes. Niemand deed er moeilijk over. Ik had toen al een goede trap en iedereen vond het leuk als ik de bal in de kruising schoot. Maar elk nieuw seizoen moest ik in een lager elftal beginnen dan de jongens in mijn team. Dat was niet bevorderlijk voor mijn zelfvertrouwen. Ik kon er toch niets aan doen dat ik een meisje was? Als je jong bent besef je niet dat het discriminatie is, maar je begrijpt wel dat het niet klopt.”

“In de puberteit werd het erger. Moest ik me ineens in het ballenhok omkleden. De oprichting van de eredivisie is mijn redding geweest. Ik werd zo’n beetje als laatste speler bij ADO Den Haag gehaald. Daarna ging het snel. Het jaar erop zat ik in Oranje en vier jaar later werden we kampioen en wonnen we de beker. Ik stond meestal rechtsback, kon makkelijk een bal op de stropdas van de linksbuiten leggen en was ook best snel. Type Perr Schuurs. Lekkere trap, beetje onzeker af en toe, voorzichtig in de duels.”

Ajax

“Ik zat bij ADO op de wip en hoorde dat Ajax ook met vrouwenvoetbal zou beginnen, dus ik dacht: dit is mijn kans. Als ik ’s ochtends kwam trainen, lag de kleding al klaar, na afloop was er eten en daarna ging ik op mijn fietsje naar huis. Was ik ineens een profvoetballer, al kregen we alleen een vrijwilligersvergoeding.”

“Of Ajax mijn club is? Gewetensvraag. Ik ben op zoveel plekken geweest waar ik mee kon helpen met de opbouw van het vrouwenteam dat ik sympathie heb voor verschillende clubs – ik zit in de raad van advies van de Telstarvrouwen en heb voor PSV een rapport geschreven over de scouting en de jeugdopleiding. ADO was geweldig. We hadden het beste team en de beste coach, Sarina Wiegman. Een soort familie. Ik zou direct in de tijdmachine stappen om het nog een keer te doen. Ajax was heel anders, maar daar heb ik ook een fijn gevoel aan overgehouden. Ik kan gewoon niet kiezen.”

Marc Overmars

“Onze technisch directeur. Hij was echt betrokken bij het vrouwenvoetbal en dat is niet vanzelfsprekend. Maar wat er allemaal is gebeurd, vind ik enorm treurig. Je moet als directeur ook goed voor je mensen zijn, en dat was hij dus uiteindelijk niet. Ajax is er in het begin ook niet goed mee omgegaan. Kregen de vrouwen het verwijt dat ze naar de pers waren gestapt, terwijl Ajax natuurlijk naar zichzelf moest kijken. Ik hoop dat Overmars ervan heeft geleerd en dat het een wake-upcall voor andere clubs is geweest. Dat we het erover hebben, is het belangrijkste.”

Qatar

“Ik ga in de studio in Nederland commentaar leveren, maar ik voel me heel ongemakkelijk bij dit toernooi. Ik wil graag het WK verslaan, dat is mijn vak, net zoals de NOS ervoor kiest om het uit te zenden. Moet ik dan degene zijn die dan zegt: ik ga niet werken? Daar heb ik niet voor gekozen. Ik hoop wel dat ik de ruimte krijg om te benoemen hoe fout het allemaal is, dat we erkennen dat er heel veel doden zijn gevallen en dat het nooit meer mag gebeuren. Hopelijk komt er nu een einde aan de corruptie en dat lobbyen om een toernooi in huis te halen. Laten we in elk geval niet doen alsof het een fantastisch feestje is. Prijs pakken en gauw naar huis.”

Joke Smitprijs

“Was ik in 2017 voor genomineerd. Een hele eer, want het is een onderscheiding voor mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de vrouwenemancipatie. De prijs ging volkomen terecht naar het vrouwenelftal dat Europees kampioen was geworden. Soms word ik een pionier genoemd, maar dan denk ik: nee, Vera Pauw was een pionier, en Sarina Wiegman, en al die vrouwen die het nog veel moeilijker hebben gehad. Pauw nam het Nederlands elftal onder haar hoede toen het nog echt amateurs waren. Zij is door honderd muren gegaan om erkenning te krijgen voor het team, goede faciliteiten te regelen en NOC*NSF-vergoedingen voor de spelers. Over het doorbreken van glazen plafonds gesproken.”

Gouden gleuf

“Dat was een variant op de gouden pik die Louis van Gaal altijd wordt toebedacht – het floepte er in een uitzending uit toen ik het over Sarina Wiegman had. Ik weet zeker dat zij er wel om kon lachen. Ze is een heel ander type dan Van Gaal, maar minstens net zo goed. Ik heb veel van haar geleerd. Ze is goudeerlijk, zuiver in alles wat ze doet, echt een leider die precies weet hoe je de beste spelers op de beste manier moet laten presteren. Toen ik in het begin bij ADO op de bank zat en daar bloedchagrijnig van werd, maakte zij mij duidelijk dat ik naar mezelf moest kijken en niet om me heen moest lopen schoppen. Daarna ging de knop om. Ze heeft me wijze levenslessen bijgebracht. Een zeer bijzondere vrouw.”

Louis van Gaal

“Ik wil ze niet over een kam scheren, maar coaches als Wiegman, Pauw en Van Gaal zijn geloofwaardig in alles wat ze doen. Ik kan Van Gaal zeer waarderen om z’n eerlijkheid en directheid. Soms gaat ie over de grens, maar ja, dat is Louis. En op de een of andere manier krijgt hij zijn teams altijd aan de praat. Hij blijft zichzelf vernieuwen, dat vind ik het mooiste. Het is een best een hippe trainer. Nederland is moeilijk te verslaan, maar de halve finale in Qatar zou al mooi zijn. Ik denk dat Argentinië met Messi gaat winnen.”

Achillespees

“Daar heb ik veel pech mee gehad. Ik had al pijn toen ik bij ADO speelde en moest regelmatig revalideren. Ik kon niet meer trainen zonder zware pijnstilling. Na het EK in 2013 – ik ben in totaal zeventien keer geselecteerd voor Oranje – kwam ik terug bij Ajax en zou ik geopereerd worden, maar de dag ervoor scheurde ik tijdens de training mijn pees af. Daar was ik altijd al bang voor geweest. Na de operatie is mijn gips te strak gezet en heb ik vier maanden met mijn been omhoog gelegen. Mijn ouders lagen in scheiding, de wond ging maar niet dicht: het was een shitshow aan alle kanten. Toen ik terugkwam op het veld had ik nog steeds pijn. Einde carrière.”

Afwassen

“Ik had kennelijk bij Studio Voetbal iets gezegd over Dick Advocaat en dat was Johan Derksen in het verkeerde keelgat geschoten. Hij riep dat ik maar beter kon gaan afwassen, waarna ik een foto van mezelf achter het aanrecht op Instagram heb gezet, met de tekst: ‘Nog even snel afwassen voordat de Europa Leagueavond begint! #isernogeenafwastedoen? #terugnaardekeuken.’ Ik ben het regelmatig met hem eens, maar hij gaat ook vaak kort door de bocht. Iedere keer pakken ze iemand anders om af te maken. Het is jammer dat nog zoveel mensen dat blijkbaar leuk vinden. Gelukkig zitten we nu in een fase dat je niet zomaar meer iedereen kan discrimineren zonder tegenreactie. Dat is een goede ontwikkeling.”

Simavi

“Ben ik mee in Malawi geweest, als ambassadeur. Simavi organiseerde daar karate- en voetballessen voor meisjes om ze weerbaarder te maken. Ze gebruikten die om de dorpen in te komen en voorlichting te geven over veilige seks. Het was een enorme cultuurshock, ik had het zwaar onderschat. Sta je ineens in een dorp waar de wc een gat in de grond is, de huizen geen daken hebben en de kinderen smeekten of ze mijn lege plastic waterflesje mochten hebben, want dan konden ze zelf alcohol stoken. Ik werd er enorm treurig van en dacht op de momenten dat we niet aan het voetballen waren: wat doe ik hier eigenlijk? Het zorgde voor een dilemma in mijn hoofd. Denken wij dat we superieur zijn?”

Liona Soccer

“Wij hebben nu eenmaal een andere pasvorm dan mannen, peervormig in plaats van een driehoek en meer rondingen, maar toen ik begon, bestonden er geen aparte vrouwentenues. Ik ben toen in een bedrijf gestapt dat een vrouwenlijn opzette: betere stoffen en gestroomlijnder. Inmiddels hebben de meeste merken nu sportkleding voor vrouwen. Zakelijk gezien heb ik er een hoop van geleerd. Helaas mondde het uit in een conflict en heb ik mijn contract ingeleverd. Ik kon niet meer achter het merk staan.”

One Love

“Dat was een pijnlijk weekend laatst, voor mij als homo. Ik begrijp best dat niet iedereen al zo ver is dat ze staan te juichen over homoseksualiteit, maar dat je los daarvan niet kunt zeggen: ik ben tegen discriminatie van lhbtq’s, snap ik niet. Waar zijn ze bang voor? En wat doet de KNVB? Die schrapt de volgende de campagne vanwege alle commotie. Onbegrijpelijk, je moet het ijzer smeden als het heet is. En dat geouwehoer over respect. Ik vind het heel ingewikkeld om respect te hebben voor iemand die zich niet kan uitspreken tegen discriminatie. Ik ken gelukkig genoeg moslims die dat wel doen. Maar goed, ik ben al blij dat de spelers in Qatar die One Loveband gaan dragen. Gebeurt er tenminste nog iets.”