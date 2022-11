Leerkrachten niet blij met ‘oneerlijke’ meerurenbonus: ‘Ik voel me niet gewaardeerd’

Leraren die meer uren gaan werken, krijgen een bonus. Met deze ‘onorthodoxe’ maatregel wil minister Dennis Wiersma het lerarentekort aanpakken. Amsterdamse leerkrachten vinden de maatregel oneerlijk en niet effectief.

‘Geld? Wat ik nodig heb, is tijd’

Roos Hoogveld (33), staat fulltime voor een klas met 27 kinderen uit groep 6, 7 en 8 op de 8e Montessorischool

“Op het moment dat ik hoorde dat de Tweede Kamer met een meerurenbonus kwam voor parttimers als oplossing voor het lerarentekort, schoot dat me wel even in het verkeerde keelgat. Ik heb ervoor gekozen om vanaf het begin fulltime te werken en de mensen die daar om welke reden dan ook niet voor hebben gekozen, worden nu beloond. Dat is een scheve maatregel.”

“Ik werk vijf dagen in de week omdat ik met een lerarensalaris dat financieel nodig heb en tegelijkertijd ook omdat ik stabiliteit wil voor mijn leerlingen. Volgens mij is geld ook niet direct de oplossing. Wat ik als juf het liefst zou willen, is tijd. Dat ik bijvoorbeeld vier en een halve dag kan lesgeven en een halve dag de ruimte krijg om mijn lessen voor te bereiden en voor andere taken. Want behalve lesgeven zijn er ook nog het nakijkwerk, gesprekken met ouders, vergaderingen, administratie en je wil ook wat creatieve lessen geven.”

“Voorbereiden kost tijd; dat doe ik nu in mijn eigen tijd en dat doe ik met heel veel liefde. Ik houd echt van mijn team en het werk. Maar als er geen fulltimersbonus komt en deze meerurenbonus doorgaat, overweeg ik wel mijn contracturen tijdelijk te verlagen en dan weer te verhogen.”

Nuna Amir-Steele. Beeld Eva Plevier

‘Bonus zou rechtstreeks naar kinderopvang gaan’

Nuna Amir-Steele (29) geeft vier dagen per week Engels aan negen klassen op OSB Amsterdam.

“Ik zou met liefde meer willen werken. Ik heb het weleens serieus overwogen, alleen het is onbetaalbaar om nóg een dag kinderopvang te betalen. De bonus gaat dan rechtstreeks naar de kinderopvang. En daarnaast is er ook daar een personeelstekort, dus een extra dag krijgen voor mijn dochters van 3 en 1 jaar is hartstikke moeilijk.”

“Het is ook wel betuttelend, dat de minister denkt dat geld de enige manier is om het lerarentekort op te lossen. Zo van ‘geef ze meer geld’. Het is fijn dat er mee wordt gedacht en dat nog steeds moeite wordt gedaan om het tekort op te lossen. Het laat zien dat de problemen in het onderwijs erkend worden, alleen wordt er te makkelijk gedacht over een probleem dat zoveel complexer is dan geld.”

“Ik denk zelf aan andere oplossingen, zoals kinderopvang op scholen faciliteren. Ik denk dat het vak dan aantrekkelijk wordt voor nieuwe en huidige docenten.”

Maykel Roovers. Beeld Eva Plevier

‘Je moet fulltimers juist belonen’

Maykel Roovers (35), geeft vijf dagen techniek en informatiekunde aan acht klassen op OSB Amsterdam.

“Weet je, ik ben al zo vaak benaderd door bedrijven via LinkedIn om bij hen aan de slag te gaan. In de techniek en de bouw bijvoorbeeld. Allemaal bieden ze flink meer salaris dan ik in het onderwijs verdien.”

“En toch ben ik niet overgestapt. Ik houd van mijn baan, van de school en van de leerlingen. Ik heb het gevoel dat ik jongeren echt wat kan bijbrengen en helpen bij de start van hun leven. Wat ik hiermee wil zeggen? Geld is niet een manier om docenten over te halen. En daarbij: het is oneerlijk.”

“Ik denk zelfs dat de overheid zich hiermee in de voet schiet. Ik voel me gewaardeerd door mijn school, maar niet door de overheid. Hoezo krijgen parttimers een bonus en mensen die zich al jaren fulltime inzetten niet? Je moet hen juist belonen zodat parttimers zien wat het kan opleveren als je meer gaat werken. Nu krijg je ontevredenheid bij de mensen die vijf dagen werken én loop je kans dat mensen om de verkeerde reden meer gaan werken.”

Jikke van 't Hof. Beeld Eva Plevier

‘Parttime werken doe je met een reden’

Jikke van ’t Hof (31), staat vier dagen voor een klas met 23 kinderen op de 8e Montessorischool.

“Ik heb er heel bewust voor gekozen om vier dagen in de week te werken en niet fulltime. Het onderwijs is een pittige tak van sport. Dan kan je nog op zo’n leuke school werken als ik, en plezier hebben in lesgeven, het vraagt ook veel van je om onderwijzer te zijn. Voor mij geldt dat ik die drie dagen echt nodig heb om mijn rust te pakken en om de andere vier dagen voor te bereiden.”

“Geld trekt mij dan ook niet over de streep om meer te werken. Ik denk niet dat dit de oplossing is. Ik vind het een perverse prikkel. Extra geld is welkom, maar niet in deze vorm. Wat het onderwijs nodig heeft, is een structurele oplossing. Mensen die niet fulltime werken, doen dat met een reden. Hoe duurzaam is het om mensen die hun tijd anders willen besteden of nodig hebben om bij te komen, over te halen met geld?”