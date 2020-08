Landelijke regels, verschillende uitvoering: hoe moeten scholen handelen in coronatijd?

Beeld ANP

1. Wat zijn de regels op scholen omtrent het coronavirus?

Voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs gelden de inmiddels ingesleten hygiëneregels als regelmatig handen wassen en niesen in je elleboog. Leerlingen hoeven onderling echter geen 1,5 meter afstand te houden. Ook niet als ze 18 jaar of ouder zijn, aldus de rijksoverheid. Op basisscholen is afstand houden tussen leerlingen en leerkrachten geen vereiste, terwijl dat op middelbare scholen wel moet.

Hoewel de regels landelijk zijn vastgesteld, zorgt het verschil in uitvoeringen voor verwarring, vindt vakbond CNV Onderwijs. De vakbondswoordvoerder doelt daarmee op het feit dat verschillende scholen, waaronder het Amsterdams Lyceum en het Hervormd Lyceum Zuid, op eigen initiatief hebben besloten een mondkapjesplicht in te voeren. “Dat zorgt voor chaos en vragen bij ouders. Waarom de ene school wel en de andere niet? En zijn kinderen zonder mondkapje wel veilig?”

De vakbond vindt dat er één protocol gehandhaafd moet worden. Als scholen het er niet mee eens zijn, dan kunnen we samen om tafel om chaos te voorkomen, aldus de woordvoerder.

2. Wanneer moeten leerlingen thuisblijven?



Kinderen en medewerkers van scholen moeten thuisblijven bij verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en bij plotseling verlies van reuk en of smaak. Alleen voor kinderen uit groep 1 en 2 geldt een uitzondering: zij mogen wel naar school als ze alleen verkouden zijn. Dat geldt niet als ze koorts hebben. De uitzondering geldt ook niet als de kleuter contact heeft gehad met iemand die positief is getest, iemand in haar of zijn huishouden koorts heeft of als het kind korter dan veertien dagen geleden in een oranje of rood gebied is geweest.

Alle scholen in Amsterdam hebben op 14 augustus een brief van GGD Amsterdam gehad met een handelingsperspectief omtrent corona. Daarin staat ook dat leerlingen en medewerkers niet naar school mogen als iemand in hun huishouden een van eerder genoemde gezondheidsklachten heeft, positief is getest of nauw contact heeft gehad met iemand die positief is getest op het coronavirus.

Ondanks alle maatregelen, werd maandag bekend dat een leerling van het Spinoza Lyceum, een school met ruim 1200 leerlingen in Zuid, positief is getest op Covid-19.

3. Wat moet een school doen als een leerling of medewerker het virus heeft?

In het handelingsprotocol staat dat scholen contact op moeten nemen met de GGD. Die voert na de diagnose direct een contactonderzoek uit onder mensen die minimaal 15 minuten contact met de persoon in kwestie hebben gehad op minder dan 1,5 meter afstand. Ook wordt de school geadviseerd over eventuele maatregelen en over het informeren van ouders.

Dat gebeurde ook bij het Spinoza Lyceum. Daarna is besloten dat, behalve de positief geteste leerling, er zeker nog acht andere leerlingen met hun ouders in thuisquarantaine moeten. Ouders zijn per mail op de hoogte gebracht van de situatie.

4. Hoe werd er bij eerdere coronabesmettingen gehandeld?

Voor de zomervakantie deden zich soortgelijke gevallen voor op Amsterdamse scholen. Basisschool Twiske in Noord kreeg te maken met een besmette leerling. Het schoolbestuur besloot de leraar van het kind uit voorzorg twee weken naar huis te sturen. Na overleg met de GGD werd besloten dat de Fiep Westendorp School in Nieuw-West open kon blijven nadat een lerares besmet was. Hetzelfde gebeurde bij de Open Schoolgemeenschap in Zuidoost.

5. Hoe zit het met leerlingen die op vakantie zijn gegaan naar een land waar code oranje of rood geldt?

Leerlingen ouder dan 13 moeten tien dagen thuisblijven. De richtlijnen voor de leerplichtwet zijn daarop aangepast. Dat betekent dat de afwezigheid niet als ongeoorloofd wordt geregistreerd

6. Wanneer moeten scholen nog meer de GGD inschakelen?

Als drie of meer kinderen in dezelfde groep op de basisschool ziek zijn, dan wordt de school verzocht de GGD daarover te informeren. Persoonsgegevens van kinderen hoeven dan (nog) niet te worden gedeeld met de GGD. Na de melding beoordeelt de GGD of er een onderzoek wordt ingesteld.