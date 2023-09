Kunstenaar Julian Andeweg veroordeeld tot 20 maanden cel voor aanranding, verkrachting en mishandeling

Tijdens het proces bleek dat Julian Andeweg zich de meeste incidenten niet of nauwelijks kon herinneren. Beeld ALOYS OOSTERWIJK/ANP

De 36-jarige Julian Andeweg gold een tijdlang als een van de talentvolste beeldend kunstenaars van Nederland. Begin 2019 gingen er in de kunstwereld verhalen rond over seksueel grensoverschrijdend gedrag door Andeweg. Drie jaar geleden publiceerde NRC Handelsblad een artikel waarin ten minste twintig vrouwen hem beschuldigden van verkrachting, aanranding, mishandeling en heftige intimidatie in de periode van 2013 tot 2019. Zes vrouwen deden uiteindelijk aangifte.

In de strafzaak die volgde werd de kunstenaar verdacht van het verkrachten van drie vrouwen, het aanranden van twee anderen, het ‘seksueel binnendringen van iemand die wilsonbekwaam is’ en het jarenlang mishandelen van zijn toenmalige vriendin. Tijdens het proces bleek dat Andeweg zich de meeste incidenten niet of nauwelijks kon herinneren.

Wel heeft hij verklaard spijt te hebben. In de bewuste jaren gebruikte hij veel cocaïne en alcohol, hetgeen zorgde voor gewelddadige woede-uitbarstingen.

Het OM eiste uiteindelijk drie jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk tegen Andeweg.

Bewijzen

De rechtbank acht bewezen dat Andeweg één vrouw heeft aangerand. Ook acht de rechtbank bewezen dat de kunstenaar een vrouw in een café verkracht heeft door met zijn vinger bij haar binnen te dringen. Daarnaast is bewezen dat Andeweg meerdere malen zijn toenmalige vriendin heeft mishandeld.

Voor twee andere aanrandingen en één verkrachting zag de rechtbank onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.

Andeweg wordt veroordeeld tot 20 maanden gevangenis, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Daarbij laat de rechtbank weten dat bij hem een narcistische persoonlijkheidsstoornis met borderline-trekken is vastgesteld, waardoor hij ten tijde van de gebeurtenissen minder toerekeningsvatbaar was.

Niet meteen cel

Inmiddels heeft de kunstenaar een aantal behandelingen succesvol afgerond. Ook weegt de rechtbank mee dat de zaak rond Andeweg de nodige publiciteit heeft gehad. Zijn carrière is inmiddels voorbij.

Andeweg, die momenteel op vrije voeten is, hoeft niet gelijk de gevangenis in. Dit moet pas als de uitspraak onherroepelijk is.