Kuipers volgt advies Gezondheidsraad: ouderen en kwetsbaren kunnen tweede booster halen

De groepen om wie het gaat kunnen de prikuitnodiging vanaf 26 februari verwachten. Beeld ANP

Hij volgt daarmee het advies op van de Gezondheidsraad. De raad adviseerde vorige week deze groepen op korte termijn een tweede boosterprik aan te bieden. Deze vier groepen hebben een kwetsbare gezondheid, en waren daarom vorig jaar als eerste aan de beurt voor de eerste boosterprik. Daardoor zal bij hen de bescherming ook het meest zijn afgenomen.

De groepen om wie het gaat kunnen de uitnodiging vanaf 26 februari verwachten. Als het aan het ministerie ligt, gaat de boosterprik voortaan onder een andere naam door het leven. “Vanaf nu wordt dit de ‘herhaalprik tegen corona’ genoemd, afgekort ‘coronaprik’,” stelt het ministerie. “De herhaalprik zorgt ervoor dat de bescherming tegen het virus op peil blijft.”

Herhaalprik

Mensen die ervoor in aanmerking komen, kunnen de nieuwe prik pas krijgen als hun laatste minstens drie maanden geleden was. In de week van 28 februari wordt met prikken begonnen. Mensen die mobiel zijn, kunnen zelf naar de GGD komen. Voor de rest kan er ‘in overleg met de huisarts thuis worden geprikt’. Bewoners van verpleeghuizen worden door de eigen medische dienst geprikt, of ook door de GGD. Mensen met het syndroom van Down kunnen de prik via de huisarts krijgen; mensen met een immuunstoornis kunnen bij hun medisch specialist terecht.

Het advies van de Gezondheidsraad is om de herhaalprik alleen te geven aan mensen waarbij het risico op ernstige ziekte of zelfs overlijden door corona het grootst is. De Gezondheidsraad adviseerde om de prik niet aan alle 18-plussers aan te bieden.