Kuipers: kinderen vanaf 12 jaar mogen Pfizer-boosterprik halen

Een kind wordt gevaccineerd tegen het coronavirus Beeld ANP

Op dit moment kunnen alleen volwassenen een boosterprik krijgen. De Gezondheidsraad stelde eerder deze maand dat er geen medische redenen zijn om alle pubers een boosterprik aan te bieden. Wel zou maatwerk mogelijk moeten zijn, bijvoorbeeld voor jongeren met een ernstige immuunstoornis. Kuipers nam dat advies over, maar zei wel dat als het EMA groen licht geeft voor een boosterprik voor jongeren vanaf 12 jaar ‘in bredere zin’ de mogelijkheid zouden krijgen om zo’n oppepprik te halen.

Het EMA concludeert nu dat de reactie van het immuunsysteem op een boosterprik bij adolescenten ‘op zijn minst’ even groot is als die bij volwassenen. Bovendien is de boosterprik voor jongeren veilig, zo stelt het bureau. Het agentschap baseert zich onder meer op data over het vaccineren van jongeren uit Israël.

De organisatie is eveneens positief over het inzetten van het coronavaccin van Moderna voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Het gaat dan om eerste prikken. Moderna mag al ingezet worden voor jongeren vanaf 12 jaar. Kinderen onder die leeftijd die de prik willen, zullen een lagere dosis van het vaccin toegediend krijgen.