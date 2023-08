Krijgt Nederland unieke vierstrijd? Zelfs als Omtzigt meedoet is uitslag onvoorspelbaar

2023 kan de geschiedenisboeken ingaan als het jaar waarin het Binnenhof ook figuurlijk werd gerenoveerd. Beeld Peter Hilz/ANP

2023 kan weleens de geschiedenisboeken ingaan als het jaar waarin het Binnenhof niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk werd gerenoveerd. Politieke nieuwkomers hopen de vastgeroeste mores van wheelen en dealen te verbouwen, nu cultuurdrager Mark Rutte vertrekt. Een complete generatie verlaat het Binnenhof in zijn spoor.

De lijsttrekkersarena bevat straks veel andere gezichten, inclusief voormalige kroonprinsen (Jetten van D66, Yesilgöz bij de VVD), relatieve nieuwkomers (Van der Plas namens BBB, Bontenbal voor het CDA) en een enkele Haagse herintreder: Frans Timmermans voor PvdA/GroenLinks. Een aantal oudgedienden – dat zich al jaren effectief presenteert als outsider – vult verder het podium. Denk aan Wilders met zijn PVV, Baudet namens Forum, maar ook Marijnissen (SP), Ouwehand (PvdD) en mogelijk Omtzigt, die nog twijfelt.

Zagen we eerder zo’n drie- of vierstrijd?

Deze nieuwe Haagse choreografie stort de nationale politiek in een ongekend avontuur als Nederland op 22 november naar de stembus gaat. Niet eerder streden drie – of zelfs vier – partijen om de winst. Dat VVD, PvdA/GL, BBB én eventueel Omtzigt in principe allemaal de grootste kunnen worden, is overigens een momentopname.

Elke partijleider is een paar debatflaters verwijderd van vergetelheid of enkele topoptredens van ultieme glorie. In 2012 werd de PvdA met 38 zetels bijna de grootste partij in een tweestrijd met de VVD. Maar tot drie weken voor de verkiezingen schommelde de partij van Diederik Samsom rond slechts twintig zetels in de peilingen. Iets daarvoor werd SP-leider Emile Roemer nog op bijna veertig zetels gepeild.

“Zo’n open speelveld als nu zagen we niet eerder, met zoveel wisselingen en uitdagers. Het is uiterst spannend en absoluut onvoorspelbaar,” zegt opiniepeiler Peter Kanne van I&O Research. “De lijsttrekkers moeten het allemaal nog laten zien. Het eerste reële beeld van de kiezersvoorkeuren hebben we pas als partijprogramma’s en (premiers)kandidaten duidelijk zijn, later deze zomer. Een tweede serieus beeld is er na de eerste debatten.”

Nieuwkomer en outsider zijn relatieve begrippen

Nieuw leiderschap, fris elan en de outsiderrol zullen populaire posities en kreten blijven, al zijn zulke etiketten rekkelijk. PVV-leider Geert Wilders (Tweede Kamerlid sinds 1998) vertolkt al jaren succesvol de rol van buitenstaander, al is hij zelf in ‘een Haagse bureaula geboren’, schamperde Timmermans ooit over de PVV-leider.

De twee jaar oudere Timmermans had in die vergelijking zomaar een laatje links van Wilders kunnen liggen. De Limburger kwam namelijk ook in 1998 in de Tweede Kamer. De komende campagne zal de linkse leider echter best een aantal keren subtiel benadrukken dat hij alweer een poosje uit Den Haag is weggeweest. Vijf jaar na Timmermans en Wilders kwam trouwens ene Pieter Omtzigt uit Enschede in de Tweede Kamer voor het CDA. Dat is alweer bijna twintig jaar geleden.

Waar gaan de verkiezingen straks over?

Volgens opiniepeiler Kanne draait het voor veel kiezers traditioneel om de vraag wie ze de sleutel van het Torentje toevertrouwen, dus wie het land mee moet besturen als grootste partij. Dat betekent niet dat inhoud verder niet telt, zegt Kanne.

“Verschillen tussen partijen zijn klein. Stel: je bent een links-progressieve kiezer. Dan zou je kunnen twijfelen tussen PvdA/GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt, D66, Bij1 misschien. Dan maakt het dus uit wie de leiders zijn en of zij kans maken groot te worden, mee te doen om de macht. Dat aspect telt vaak mee in de eindfase, en dan zie je dat partijen al die stemmers naar zich toe trekken. Daar slaagde D66-leider Sigrid Kaag in 2021 in, toen ze flink won en tweede werd.”

Uit kiezersonderzoek van I&O blijkt dat Nederlanders asiel(migratie) nu het belangrijkste onderwerp vinden, gevolgd door klimaat, betaalbaar wonen, armoede, natuur/stikstof en de zorg. Nu het veld voor Ter Apel leeg blijft is het de vraag of asiel over enkele maanden nog altijd nummer 1 is.

Kanne: “Per partij hangt er veel van af wat grote thema’s worden. Timmermans hoopt dat klimaat het gesprek zal domineren, Wilders, JA21 en de VVD mikken eerder op asiel. De BBB zal het thema rond stikstof en platteland willen bombarderen tot hét onderwerp.” Al kan er ook opeens een ander thema opduiken, terug van weggeweest: bezuinigingen. De overheidsfinanciën staan er niet goed voor. Komende donderdag komt het Centraal Planbureau (CPB) met nieuwe voorspellingen die de speelruimte voor de volgende regeerperiode zullen bepalen. Die boodschap zal niet vrolijk zijn, is de verwachting.

Wie wil (niet) met wie?

Al voor de verkiezingen begint het pimpampetten over uitsluiten en allianties. Een flink aantal partijen houdt vol niet in een (gedoog)coalitie te willen met de PVV van Wilders en met Forum voor Democratie van Baudet. De linkse tandem, D66, ChristenUnie en CDA blijven daarbij, al lijkt de VVD de deur voor een alliantie met de PVV op een kier te zetten. De komende tijd zal daar menig debat over gevoerd worden.

Alles wordt anders in Den Haag, beloven leiders van partijen dan in diezelfde debatten. Maar voorlopig zullen de Nederlanders nog maandenlang – tot ver na november – dezelfde demissionaire premier over het Binnenhof zien struinen, appeltje in de hand, glimlach op het gezicht. De formatie kan weleens opnieuw een lang verhaal worden.