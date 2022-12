Koud douchen en geen warme kantine: deze Amsterdamse sportclubs vrezen voor sluiting

Sportclubs staan onder druk door stijgende energierekeningen. Beeld Jean-Pierre Jans

Bij voetbalclub ASC SDW in Nieuw-West zijn ze genoodzaakt om de verwarming zo laag mogelijk te houden en staat de boiler uit. “Dat betekent dat er niet warm gedoucht kan worden bij ons op de club,” zegt voorzitter Age Bol. “Het is vervelend voor de leden, maar we kunnen niet anders. We zijn heel erg bang voor de rekening, gelukkig komt de winterstop er nu aan.”

Veel clubs zijn nog niet failliet, maar weten het hoofd nog maar net boven water te houden door faciliteiten te verschralen. “Als club wil je gezelligheid in een kantine. Juist na corona is er veel behoefte om weer samen te komen, we waren net weer goed op weg met het opbouwen van het clubgevoel. Mensen gaan hier nu niet binnen zitten, het is gewoon echt te koud, en dat merken we in de baromzet,” zegt Bol.

Sportclubs staan onder druk door stijgende energierekeningen. Het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) opende vrijdag een meldpunt voor bestuurders van verenigingen die zich zorgen maken over stijgende kosten of dalende inkomsten. Binnen drie dagen kregen zij meer dan tweehonderd meldingen binnen van bezorgde bestuurders die omschrijven hoe het nieuwe energiecontract leidt tot een verdrie- of verviervoudiging van de energielasten en dat dit ‘een serieuze bedreiging’ vormt voor het voortbestaan van hun vereniging.

Schaamte

Bij het meldpunt zijn tot nu toe zeker zes meldingen binnengekomen van Amsterdamse sportclubs, waaronder ASC SDW, maar de RVVB denkt dat het er meer zijn. “Bij de melding hoeft de club geen locatie te vermelden. Ook merken we dat er schaamte heerst, clubs bekennen niet graag dat de financiële situatie instabiel is,” zegt Daniel Klijn van RVVB. “Als voorzitter kom je er niet graag voor uit naar je leden dat het niet goed gaat.”

Volgens de Amsterdamse Sportraad is de situatie bij een groot deel van de Amsterdamse verenigingen nijpend. “Daar maken wij ons grote zorgen over,” zegt Julius Egan, secretaris bij de raad.

Er zijn grote verschillen zichtbaar bij de clubs in Amsterdam die worden bepaald door tal van factoren, zoals de omvang van het verbruik, de status van de energiecontracten, de staat van gebouwen en de vermogenspositie van een vereniging. “Het is geen toeval dat in sommige wijken de problemen veel groter zijn dan in andere. Verenigingen in Nieuw-West en Noord hebben vaak slecht geïsoleerde clubhuizen die dateren uit de jaren 70, daar is niet tegenop te stoken. Terwijl in Zuid, waar de vermogenspositie en het bestuurlijk kader veelal sterker is, veel gerenoveerde verenigingen staan,” aldus Egan van de Amsterdamse Sportraad.

Verduurzamen

Bij Voetbalvereniging SDZ in West proberen ze al jaren om de gebouwen van de club te verduurzamen, maar het proces duurt lang en vergt een enorme investering. Dat er bij de gemeente geld wordt vrijgemaakt valt in goede aarde bij de club, ‘maar het dekt niet alle kosten,’ zegt voorzitter Annette Schautt. “We willen graag zonnepanelen om zo de kosten te drukken, maar tot dusver is het niet gelukt om het plan rond te krijgen.”

Momenteel komen er ongeveer acht meldingen per uur binnen bij het meldpunt, volgens een woordvoerder van RVVB. Zij kijken reikhalzend uit naar het moment dat het geld wordt overgemaakt uit de aangekondigde steunpakketten vanuit de overheid. Maar volgens de RVVB vreest 60 procent van de bestuurders die een melding hebben gemaakt dat deze steun te laat zal komen.