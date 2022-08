Koopkracht? Op de Van der Pekmarkt kan zes euro voor een T-shirt er al niet meer van af

Op de Van der Pekmarkt in Noord houden veel bezoekers de hand op de knip. Beeld Dingena Mol

Ze vragen nog wel wat iets kost, maar ze kopen bijna nooit meer. Volgens Achmed Yousufi, hij staat op de Van der Pekmarkt met hoesjes voor telefoons en een bescheiden assortiment aan tassen en riemen, durven zijn klanten niet meer. “Ze denken: het gaat nu slecht en straks wordt het waarschijnlijk nog veel erger. Laat ik mijn geld maar in mijn zak houden.”

Het is rustig op de markt, deze vrijdagmiddag. Vakantierust, nog een weekje geduld en de mensen met kinderen zijn weer terug. Maar de mensen die wel over de markt lopen, kijken vooral: kopen ho maar. Volgens Netty Schouten denken mensen wel drie keer na. “Veel gezinnen, vooral in deze buurt, kunnen de eindjes nauwelijks meer aan elkaar knopen. Voorheen keken ze naar de sokjes. Een euro per drie paar. Dan gingen ze weg met twaalf paar, tegenwoordig zeggen ze: doe maar drie.”

Koopkracht hard onderuit

De jongste voorspellingen van het Centraal Planbureau zorgen op de Van der Pekmarkt vooral voor geluiden van herkenning, zowel bij kooplui als bij bezoekers. Volgens het Planbureau gaat de koopkracht van Nederlanders dit jaar keihard onderuit en daalt hij gemiddeld met 6,8 procent. De armoede neemt bovendien flink toe.

Het economische beeld is sinds de jaren negentig niet meer zo somber geweest. De koopkrachtdaling is de grootste ooit, en ook groter dan in de economisch moeilijke jaren tachtig. Volgens CPB-directeur Pieter Hasekamp merken huishoudens de gevolgen van de hoge inflatie en dat heeft zijn weerslag op de economie, schrijft hij. ‘Er is een groeiend aantal mensen dat nu al nauwelijks kan rondkomen en voor wie de energierekening onbetaalbaar dreigt te worden.’

Op zoek naar koopjes

Voor de markt heeft dat iets dubbels: mensen bezoeken de markt vaker, op zoek naar koopjes. Maar tegelijk geven ze minder uit en zijn zelfs de scherpste aanbiedingen nog niet goedkoop genoeg. T-shirts voor drie euro en regelmatig komt het voor dat de klanten de boel toch nog terugleggen wegens ‘te duur’.

Debra Vriesde loopt met haar drie zoontjes over de markt. Vooral om te kijken of ze misschien nog tegen een koopje aanloopt. “Ik heb een trui gekocht voor zeven euro. Die passen ze alledrie, dus dat kon nog wel. Ik moet wel goed uitkijken wat ik uitgeef: mijn inkomen wordt niet meer hoger, maar alle kosten gaan wel keihard omhoog.”

Vrees voor koude winter

Vriesde kreeg vorige maand slecht nieuws over haar energierekening. “Die is bijna drie keer zo hoog als vorig jaar. Dat wordt nog wat als het straks een koude winter wordt, dan ben ik bang dat we met zijn allen in huis zullen bevriezen.”

Volgens het CPB hebben steeds meer Nederlanders moeite hun basisbehoeften te kunnen betalen, terwijl de inkomens maar beperkt stijgen. Hans Tanis, ‘zeg maar een tachtiger’, heeft zichzelf een strikt budget opgelegd. “Ik koop geen kleren meer. Dat is op mijn leeftijd allemaal niet zo erg: wat ik in de kast heb hangen is prima. Maar eten en drinken moeten we allemaal. Ik koop alleen nog maar aanbiedingen bij de Lidl, aan het eind van de dag langs de markt kan ook nog wat schelen. Het is erg, maar mijn tijd zal het wel duren. Voor de jonge mensen is het veel erger.”

Twintig euro voor schoenen al te duur

Dat de bezoekers de hand op de knip houden, merkt ook Matthieu Dekker, die met schoenen op de markt staat. “De duurste schoenen zijn twintig euro, maar dat vinden veel mensen al te duur. Er wordt meer dan voorheen gepingeld, dan kijken ze of ze er nog wat van af kunnen krijgen.”

Ook Martin Heuckeroth voorziet sombere tijden. Hoewel Nederlanders ook wel heel erg gewend zijn geraakt aan luxe, zegt hij. “Zes euro voor een shirt vinden ze al te veel, dus maak ik er vijf van. Maar tegelijk zijn we geen land dat aan de tering ligt. Ik bedoel daarmee: het wordt allemaal wat minder luxe, maar ergens hebben we in Nederland toch eigenlijk niets te klagen?”

Rijke mensen merken niets

Volgens het CPB is er veel zogeheten inflatieongelijkheid: hoe lager het inkomen, hoe sterker de financiële last van de inflatie wordt gevoeld. Precies de mening van Yousufi: “Rijke mensen merken er niets van als ze honderd euro meer moeten gaan betalen voor energie, maar voor arme mensen, die we in deze buurt best veel zien, kan het een klap zijn die ze niet meer te boven komen.”

Dat de bezoekers van de Van der Pekmarkt gemiddeld misschien geen florissant inkomen hebben, ziet ook Netty Schouten. “Ik heb nog zat handel staan thuis. Lampenkapjes, leuke dingen voor in huis, rieten manden. Maar hier verkoop ik dat niet, veel mensen hebben geen geld meer voor leuke dingen. Die probeer ik te verkopen als vintage, op een markt in Schoorl. Hier gaan ze nu vooral voor de Action-spulletjes.”