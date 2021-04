Koningsdag was druk en liep soms uit de hand: “Laat het gaan Mike”

Beeld AP

Een jongen van een jaar of twintig, een rooie kop en gekleed in een Ajax-uit-tenue, kan door zijn vriendin maar net worden afgebracht van zijn voornemen om straattegels uit het trottoir te gaan trekken en die richting de politie te slingeren. “Laat het gaan, Mike,” zegt ze. “Laten we ergens anders feest gaan vieren.” Het duurt even, maar Mike laat het gaan, uiteindelijk. Als een van de laatste bezoekers verlaat hij het Vondelpark, op zoek naar een minder heftige plek om zijn Koningsdag af te sluiten.

Koningsdag in Amsterdam was op veel plekken in de stad gemoedelijk, hoewel alweer een heel stuk intensiever dan die van vorig jaar, de eerste onder het corona-regime. Veel mensen snakken naar het Oude Normaal, zijn alle beperkingen zat.

In de meeste buurten ging het goed, hoewel we de besmettingscijfers de komende weken nog moeten afwachten. Maar op een aantal plekken moest de politie in actie komen. In de Westerstraat, aan het eind van de dag, en in het Vondelpark dus, halverwege de middag.

Vondelpark ontruimd

Een zekere routine valt de Mobiele Eenheid inmiddels niet meer te ontzeggen. Het Vondelpark schoonvegen moet zelfs voor nieuwbakken agenten inmiddels voelen als business as usual. Opstellen in een mooie rechte lijn en gestaag oprukken richting een flessenhals. Ondertussen negeren dat mensen je voor nazi en kankerpolitie uitmaken, want ja, zo persoonlijk moet je dat maar liever niet opvatten. En maar doorstappen, iedereen die niet luisteren wil, kan een mep krijgen. Het is even gedoe, maar in een uurtje of anderhalf krijg je de meute wel uiteen.

Het was de dag die je wist dat zou komen. Koningsdag. Een stralend blauwe lucht, goeie zin in een dagje feesten en veel, véél mensen die zich door zoiets als corona niet van hun voornemens laten brengen. De sfeer zit er goed in, de hele dag al. Je voelt het ’s morgens, als de dag nog moet beginnen: dit zou wel eens gedoe kunnen worden.

Tegelijk: het grootste deel van de dag gaat het er in het grootste deel van de stad best vriendelijk aan toe. In de Javastraat heeft Rachid zes ouwe jassen aan de reling van het Franse balkonnetje op de eerste verdieping van zijn huis gehangen. Tien euro per stuk, twee voor vijftien euro. Voorbijgangers worden toegeroepen: “Kopen? Kopen?” Koningsdag corona-style, het zal wel niet mogen, maar het deert niemand.

Klein maar fijn

Ook elders in de stad zit de sfeer er goed in. Veel mensen blijven in de buurt van hun voordeur. Wie aan de zonnige kant van de straat woont, zet de stoelen buiten en het is nog lang geen twaalf uur voordat de eerste flessen wijn al worden ontkurkt. De overburen, die op het noorden wonen, komen er al gauw bijzitten. Klein maar fijn, het lijkt het devies in de buurten buiten het centrum.

En dan heb je natuurlijk de plekken waar het altijd al druk is. In de Pijp verzamelen zich grote groepen jongeren rond woningen waar de boxen in het kozijn zijn geplaatst. Er wordt gedronken en geblowd, maar de sfeer blijft ontspannen. Ook zo leuk: alles loopt hier door elkaar en iedereen heeft het naar zijn zijn. Net als in het Oosterpark, waar tegen het einde van de middag het grote grasveld aan de westelijke zijde volgepakt staat. Er is muziek en handhavers laten het gaan. Anderhalve meter? Nu even niet.

Duizenden jongeren

Maar daarvoor al was het misgegaan in het Vondelpark. Duizenden jongeren met misschien wel tienduizenden ballonnetjes met lachgas verzamelden zich rond het beeld beeld van de naamgever van het park. De sfeer zit er goed in, hoewel ook hier duidelijk is dat dit wel eens niet de hele dag zou kunnen gaan duren. Een drone die boven de feestgangers hangt, beweegt gestaag met de massa mee.

Eerst worden de toegangen tot het park afgesloten, later rukken ME’ers vanuit strategisch gekozen hoeken op richting de stenen Vondel, het epicentrum van de massa die lallend en brullend tegen elkaar staat aan te schurken. Er wordt gemept, want met iedere dronken aap afzonderlijk in gesprek gaan is ook weer zo wat. Afstand of mondkapjes? Niets van dat alles. Twee jongens zeggen te snappen dat dit eigenlijk niet kan, dat ze de regels negeren en dat dat misschien niet verstandig is. “Maar ach, het is maar een keer per jaar Koningsdag.”