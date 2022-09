Koningin Elizabeth herdacht in Amsterdam: ‘In een veranderende wereld, was zij een constante’

Ook na haar dood brengt koningin Elizabeth mensen samen. Enkele honderden mensen woonden de herdenking bij. Beeld Jean Pierre Jans

Ze had eigenlijk niet zo heel erg veel met Elizabeth, zegt ze. Dacht ze, herstelt Heather Porte snel. “Want de afgelopen week is the queen eigenlijk nauwelijks een moment uit mijn gedachten geweest. Mijn hele leven was ze er. Toen ik naar school ging en ging studeren. Toen we lid werden van Europa en toen we er weer uitstapten. En nu is ze er dus niet meer.”

Porte is een van de enkele honderden mensen die deze zaterdagnamiddag de fiets of de metro hebben gepakt naar de Basiliek van de Heilige Nicolaas, beter bekend als de Sint Nicolaaskerk, pal tegenover Amsterdam CS. Hier vindt aan de vooravond van de begrafenis een nationale herdenkingsviering plaats voor de vorige week overleden Britse koningin Elizabeth II.

Britse beleving

Het is een wonderlijke ervaring voor wie vanaf de Prins Hendrikkade, waar het toerisme als vanouds welig tiert, de deuren passeert en zich ineens in een Britse kerk waant. Zelfs het feit dat de Nicolaaskerk misschien wel de katholiekste kerk van Amsterdam is, doet aan die beleving niets af.

Binnen zit het behoorlijk vol. Er zijn veel mensen op deze dienst afgekomen, zegt diaken Rob Polet. “We hebben al het personeel van de Britse ambassade uitgenodigd en er zijn ook andere Britse inwoners van onze stad. En ik heb ook al best veel mensen gezien die hier vaker komen. Kennelijk betekent de koningin iets voor heel veel mensen.”

Koningsgedoe

Bij binnenkomst kunnen bezoekers een register tekenen. Terwijl wijlen de koningin vanaf een foto vriendelijk toekijkt, krabbelt Romano een tekst in het boek. Wat heeft hij geschreven? “Dat ik haar zo zal missen. Ik ben niet Brits, ik woon al mijn hele leven in Nederland, maar Elizabeth had ik altijd hoog zitten. Een echt mens, dat zie je niet vaak bij al dat koningsgedoe in de wereld.”

Dat het verscheiden van de koningin gevoelens losmaakt binnen alle geledingen van de samenleving blijkt ook uit het karakter van dienst: de oecumenische viering wordt voorgegaan door Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam en predikant René de Reuver, scriba generale synode van de Protestante Kerk. Ook vertegenwoordigers van andere geloofsgemeenschappen zijn aanwezigheid, net als Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer. De dienst werd bovendien rechtstreeks uitgezonden op NPO2.

Bij binnenkomst kunnen bezoekers een register tekenen, terwijl wijlen de koningin vanaf een foto vriendelijk toekijkt. Beeld ANP

Verdriet delen

Jonathan Prince hoefde niet lang na te denken toen hij hoorde dat deze dienst werd gehouden. “Ik volg al het nieuws uit Groot-Brittannië deze dagen op de voet. Hoewel ik al meer dan zestig jaar in Nederland woon, kreeg ik heel erg het gevoel dat ik naar huis moest, naar Londen, waar ik vandaan kom. Ik wilde mijn verdriet graag delen met anderen. Maar op en neer naar Engeland is nu te onzeker, met al die toestanden op Schiphol, dus ik ben blij dat dit is georganiseerd.”

Het feit dat Elizabeth zo extreem lang op de Britse troon heeft gezeten, is volgens een aantal van de aanwezigen een belangrijke oorzaak van haar populariteit. Dat beaamt Joanna Roper, de Britse ambassadeur in Nederland. “In een veranderende wereld, was de koningin een constante. Ze was er altijd.”

Uiterste best

Ook benadrukt Roper de overgave en de ernst waarmee Elizabeth haar koningschap benaderde. “Hoewel ze niet is geboren als troonopvolger, wist ze van jonge leeftijd dat ze een taak had. Ze beloofde haar uiterste best te doen en nu, aan het einde van haar leven, kunnen we zeggen dat ze zich aan die belofte heeft gehouden.”

De koningin bracht mensen samen, zegt Roper. “Zij was onze queen, maar ze was ook onze favoriete oma. Ik heb haar een aantal keer mogen ontmoeten en ik kan zeggen dat ze ook onze grootste diplomaat was. Alle ambassadeurs van Groot-Brittannië voelen zich vereerd dat ze voor haar hebben mogen werken.”