KNVB doet onderzoek na bericht van geweld tegen Joods zaalvoetbalteam uit Amstelveen

“We hebben van dit incident geen melding binnengekregen. Naar aanleiding van socialmediaberichten hebben we proactief met beide clubs contact opgenomen. Dat leverde totaal uiteenlopende lezingen op van hetgeen is gebeurd,” meldt de KNVB. “Aangezien noch de KNVB, noch een scheidsrechter bij dit incident aanwezig waren, moeten we daarom nader onderzoeken wat er precies is gebeurd. Dit zal worden opgepakt door de onafhankelijke aanklager en als er sprake is van antisemitisme zal er passend worden gestraft.”

‘Uiteenlopende lezingen’

De politie kwam dinsdag ter plaatse toen het misging. “Tot nu toe is zeker dat het om een geweldsincident gaat, maar we kunnen gezien de uiteenlopende lezingen niet bevestigen wat er verder tijdens de wedstrijd is gebeurd,” laat de KNVB verder weten. “Dat zal uit het onderzoek blijken. De return tussen de twee teams is tot nader order uit het speelschema gehaald.”