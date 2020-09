Klimaatactivisten betogen op Zuidas, Halsema verbiedt bezetting

Beeld Bart van Zoelen

De klimaatactivisten hebben het gemunt op aan de Zuidas gevestigde multinationals. In een ‘zwartboek’ wordt bedrijven als verfproducent AkzoNobel, olieconcern ENI, en ‘landbouwreus’ Louis Dreyfus milieuvervuiling verweten. De financiële wereld (ABN Amro, pensioenverstrekker APG) nemen ze kwalijk dat er nog grif wordt geïnvesteerd in fossiele brandstoffen.

Maar bovenal verwijten ze de overheid dat het bedrijfsleven de ruimte krijgt om mee te praten over het klimaatbeleid, zoals bij de Klimaattafels die aan de basis stonden van het Klimaatakkoord van vorig jaar. “Dat je Shell aan tafel zet om het energiebeleid van Nederland mede te bepalen. Dat is toch van de zotte?” zegt Jelle de Graaf (31).

Bij de opening van de @NLRebellion #SeptemberRebellie #lobbyeruitburgerserin . Opening door @Kauthar_ en muziek van Sishani. En wat willen we? System change not climate change! pic.twitter.com/G5ifXQM6Fl — Niels Jongerius (@Nielsjongerius) 18 september 2020

In plaats daarvan wil Extinction Rebellion een Burgerberaad. Een willekeurig geselecteerde dwarsdoorsnede van de bevolking zou moeten bepalen hoe invulling wordt gegeven aan door de regering bepaalde klimaatdoelen.

In geval van een bezetting zal de politie meteen ingrijpen, zo waarschuwde burgemeester Femke Halsema donderdag. De demonstratie was toegestaan vanwege de grondwettelijke vrijheid van betoging. Maar blokkades werden uitdrukkelijk verboden door de burgemeester, die daarbij verwees naar het oplopende aantal coronabesmettingen. Ook verbiedt Halsema de demonstranten om te zingen of schreeuwen in groepsverband. Eerder deze zomer kreeg de burgemeester scherpe kritiek toen duizenden demonstranten samenkwamen op de Dam en geen anderhalve meter afstand hielden.

Actiemethode

Extinction Rebellion reageerde donderdagavond luchtig op het verbod. De wet overtreden of zelfs gearresteerd worden is nu juist de actiemethode die de klimaatactivisten hebben gekozen om de ernst van de situatie over te brengen. Door burgerlijke ongehoorzaamheid willen ze de overheid dwingen om meer te doen tegen klimaatverandering. Vorig jaar waarschuwde Halsema daags tevoren ook dat blokkades verboden waren, maar dat belette Extinction Rebellion toen niet om de Stadhouderskade voor het Rijksmuseum een dag lang bezet te houden.

Met het coronavirus werd vrijdagmorgen door de 300 tot 400 aanwezige demonstranten zo goed en zo kwaad als dat kon wel rekening gehouden. Zo had Extinction Rebellion opgeroepen om mondkapjes te dragen.

Extra eisen

Onder verwijzing naar het coronavirus kwam Halsema ook met extra eisen aan de demonstraties dit hele weekend op het Museumplein. Die worden niet langer dan vier uur per dag toegestaan. Ook moet het terrein elke avond leeggeruimd worden.

Op het Museumplein willen de actievoerders zich na vandaag weer opladen voor spontane acties op zaterdag en zondag. “Vorig jaar heb ik gemerkt dat ik na de eerste dag flink uitgeblust was,” zegt Pippi van Ommen (24). Voor maandagochtend staat dan weer een grotere actie gepland op de Zuidas. Van Ommen: “De lobby blokkeert het klimaatbeleid, dus wij blokkeren de lobby.”