Klap voor Suzanne Schulting: mist WK shorttrack door corona

Suzanne Schulting van TeamNL na de finale 1500 meter shorttrack op de Olympische Winterspelen 2022 in Beijing, China. Beeld ANP

Schulting won vorig jaar bij het WK in Dordrecht maar liefst vijf gouden medailles. Ze schreef alle individuele titels op haar naam. Bij de Olympische Spelen in februari in Beijing won Schulting goud op de 1000 meter en met de aflossingsploeg. Daarnaast veroverde ze ook nog zilver op de 500 meter en brons op de 1500 meter.

‘Mentaal gebroken’

“Ik heb positief getest op corona. Mentaal ben ik gebroken,” schrijft Schulting op Instagram. “Het is en was een lang seizoen. Ik had mezelf weer opgeladen en voelde me zo klaar om mijn vijf titels te verdedigen. Ik deed er alles aan om negatief te blijven, maar het is helaas niet gelukt. Veel succes aan alle shorttrackers dit WK komend weekend.” Schaatser Yara van Kerkhof vervangt Schulting in het individuele toernooi.