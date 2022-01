Klanten laten het nog afweten bij heropening winkels in binnenstad

Beeld Joris van Gennip

Ergens in zijn achterhoofd zat toch de gedachte dat het zaterdagmorgen wel eens druk kon worden bij Antiquariaat Brinkman. Ten onrechte, zegt Frank Rutten, halverwege de eerste winkeldag sinds 19 december. “Hijgerige mensen voor de deur, smachtend naar boeken. Ik dacht: dat zou fijn zijn. Maar ze zijn er niet.”

Boekverkoper Rutten van de winkel op de hoek van de Raamsteeg en het Singel miste ze enorm: de snuffelende mensen, die zich laten verrassen door het enorme aanbod in antiquarische literatuur. “Ik heb wat mensen gehad, klanten die hier al jaren komen. Maar storm liep het niet. Ik denk dat mensen nog een beetje in hun routine moeten komen.”

Vreugdeloze stelletjes

Het lijkt de teneur in de hele binnenstad en zelfs daarbuiten: het winkelend publiek diende zich niet onmiddellijk aan in rotten van drie. Overal op plekken waar het doorgaans halverwege de zaterdag aanmerkelijk drukker is, lijkt het nu uitgesproken rustig. In de Kalverstraat sjokken her en der vreugdeloze stelletjes en incidentele lawaaiige pubers op en neer, maar in vergelijking met precorona mag het niet echt een naam hebben.

In de winkels is het rustig. Personeel van kledingwinkel staat vaak een sigaretje te roken voor de etalage. Bij JD Sports op de Nieuwendijk hadden ze er ook wel wat meer van verwacht. “We hebben gisteren gauw mensen opgetrommeld, maar de drukte laat nogal op zich wachten. Misschien later deze dag. Ik hoop het maar.”

Hema wel druk

De loop zit er bij een aantal winkels wel goed in. De Hema in de kelder van de Kalvertoren lijkt ouderwets goed bezocht. Rachida Hazouti scharrelt met een mand vol met kinder- en babykleding door de gangpaden. “Ik hou niet van online bestellen, ik wil even aanraken en zien wat ik koop. Maar de kinderen groeiden tijdens de afgelopen maand gewoon door. Fijn dus dat we weer kunnen.”

Ook voor Linde, die niet met haar achternaam in de krant wil, gaat er niets boven écht shoppen. “Vaak als ik naar de stad ga, koop ik niks. Het gaat me om de gezelligheid. Wat dat betreft hoop ik dat het vandaag nog wel wat drukker wordt.”

Die drukte is ook bij de Bijenkorf ver te zoeken: medewerkers laten maar heel spaarzaam mensen binnen. Wie een afspraak heeft, mag bijna gelijk doorlopen, maar zonder afspraak moet je tien minuten staan te vernikkelen op de Dam. Eenmaal binnen blijkt het veel rustiger te zijn dan normaal. Dat vindt Sjaak Houtman dan wel weer prettig. “Het kan hier normaal best dringen zijn, maar nu heb je alle ruimte. Dat geeft rust om eens goed rond te kijken.”

‘Echt winkelen is veel prettiger’

In de Utrechtsestraat is het ook rustig, deze middag. Bij kookwinkel Studio Bazar, op de hoek met de Keizersgracht hebben ze echter niet te klagen over aanloop, zegt medewerkster Hanneke Stok. “We zijn wel behoorlijk streng: vier klanten tegelijk, meer niet. We hebben gewoon niet zoveel ruimte. Eigenlijk zijn we best tevreden, eerder op de dag hebben we al een paar keer een rij op straat gehad. We merken dat mensen het toch fijn vinden om weer bij ons rond te struinen. Tijdens de lockdown kan je ook dingen bestellen en oppikken, maar dit is toch prettiger, voor ons ook.”

Waar de terughoudendheid aan ligt? Stok weet het ook niet zo goed. Het zou iets te maken kunnen hebben met het onprettige weer. “En de horeca is natuurlijk nog gesloten. Mensen combineren een bezoekje aan de stad meestal met een lunch of een kop koffie. Misschien dat ze het daarom een beetje laten afweten.”