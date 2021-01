Kink in de kade: rondvaartboot past niet meer door Grimburgwal

De rondvaartboot kan de flauwe bocht net niet maken. Beeld Dingena Mol

Een beetje naar links, een stukje naar rechts. Iets naar voren en dan weer een paar decimeter terug. Schipper Robin de Jonge kan met zijn 28 jaar ervaring hoog en laag springen, zijn 17,63 meter lange rondvaartboot past niet. Met geen mogelijkheid. Kansloos. Na een minuut of tien hannesen besluit hij maar achteruit terug te varen.

Het eerste stukje tussen het Rokin onder de Oude Turfmarkt door, richting de Grimburgwal ging het nog prima met de rondvaartboot van Stromma. Maar bij de achterzijde van pannenkoekenhuis Upstairs, precies waar het water van de Grimburgwal breder wordt, loopt de boot vast. Oorzaak: de kademuur, die op 1 september instortte, is met een damwand versterkt, waardoor de gracht hier maar liefst 2,20 meter smaller is geworden.

Drol in een pispot

De Jonge had van tevoren ingeschat dat het zou moeten kunnen. “Een klein beetje vaart houden, goed insturen, dan hoef je helemaal niet heen en weer te varen om de bocht goed te kunnen nemen. Of een boegschroef helpt? Mwah, dat voelt toch een beetje als een drol in een pispot, je blijft maar draaien.”

Op papier, of eigenlijk na computerberekeningen, zag het er nog wel zo hoopvol uit. Tot een lengte van achttien meter zou het moeten kunnen passen. Maar Waternet en Nautisch Beheer besloten toch eerst de proef op de som te nemen en vroegen rondvaartbedrijf Stromma of zij wellicht wilden helpen: konden zij misschien een boot beschikbaar stellen om te zien of de praktijk niet weerbarstiger zou zijn dan de theorie?

Dat wilde Stromma wel. Zoveel hebben ze dezer dagen ook niet te doen, nu de rondvaart op zijn gat ligt. Edith Timmer van het bedrijf was zelfs blij. “Niet zelden worden er beslissingen voor ons genomen. Het is prettig dat wij betrokken worden bij de manier waarop het water in de stad wordt ingevuld.”

Kink in kade

Voordat de Strommaboot zijn vruchteloze poging de Grimburgwal te bereiken inzette, duwde een Waternetboot een duwbak van bijna twintig meter met enig gemak richting Oudemanhuispoort. Dat ging allemaal prima, dan moest het met de meer dan drie meter kortere rondvaartboot toch ook lukken? Maar helaas, de kink in de kade zorgde voor een onoverkomelijke situatie.

Een medewerker van de aannemer voelde het van tevoren al een beetje aankomen, zegt hij. “Een sigaar past erdoor, een bolknak met geen mogelijkheid. Of een boot kan manoeuvreren door een ingewikkeld stukje gracht, hangt natuurlijk niet alleen af van de lengte maar ook van de breedte. Goed dat we nu weten dat er dus een maximumbreedte is.”

Ook Nicky Schepers van Nautisch Beheer is blij met de test. “Goed dat we naar de praktijk kijken, dat geeft veel duidelijkheid.” Wat dit betekent voor het stempel dat Nautisch Beheer gaat zetten op dit stukje water, is nog niet duidelijk, zegt hij. “Ik wil eerst alle gegevens hebben, daar moeten we nog even naar kijken.”

Slecht nieuws

Het lijkt slecht nieuws voor de rondvaartbedrijven die straks, als het allemaal weer mag, over de Grimburgwal willen varen. Komt het eigenlijk niet ook wel een beetje goed uit voor de gemeente en de beheerders van het water, die stiekem misschien wel een beetje in hun maag zaten met die lange rondvaartboten over die pietepeuterige grachtjes? Na de instorting van de kade klonken er immers geluiden dat veelvuldige botsingen en de door de schroef veroorzaakte waterstromingen de kade zouden kunnen hebben verzwakt. De aanwezigen kunnen en willen er niet zoveel over zeggen.

Stomma zelf zou het jammer vinden, zegt Edith Timmer. “Maar we voeren hier toch al niet zoveel. Hooguit tijdens dinnercruises, was dit een route die wel eens eens namen, of als we gasten moesten oppikken bij hotels in de buurt.” Experiment geslaagd, patiënt overleden? “Het is goed dat we weten wat wel past en wat niet.”