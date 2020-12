Kerst én lockdown in aantocht, dus drukte in Amsterdamse winkelgebieden

Winkelend publiek in de Kinkerstraat. Het kabinet wil winkels, scholen en contactberoepen sluiten om een einde te maken aan de forse stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen. Beeld ANP

Bij de Boekenvoordeel op het Buikslotermeerplein spreken ze van ‘een-dag-voor-kerstdrukte’. “We zijn vanmorgen een uur eerder opengegaan en meteen waren er mensen. We gaan ook langer door vanavond, tot acht uur misschien wel.”

De rij voor de deur is vandaag permanent, al wordt die natuurlijk ook wel aangezwengeld doordat er maar zes klanten tegelijk de winkel in mogen. Klanten komen nog snel voor kerstkaarten en nieuwe agenda’s. “Maar ook wel voor kerstcadeaus.”

Op het Buikslotermeerplein is het verder vooral druk bij de drogisterijen. Waar de mensen nog snel voor komen? “Voor make-upjes, maar ook nog voor kerstkaarten,” zegt een mevrouw uit de rij.

Bijenkorf

Bij de Bijenkorf in het centrum van de stad staat al de hele middag een lange rij. Anja Meyfarth (38) is snel naar de winkel gegaan toen ze hoorde over de lockdown. “We moeten nog kerstcadeautjes kopen voordat alles dicht gaat morgen.” Echt handig is het volgens de Duitse niet dat nu zoveel mensen tegelijk gaan winkelen. “Maar het is wel begrijpelijk. Dit is de laatste kans.”

“Ik ben gekomen om iets te ruilen nu het nog kan,” zegt Jasper Kapper (38). Hij is snel naar de Bijenkorf vertrokken. “Anders verloopt de termijn van veertien dagen. Nu ik er toch ben ga ik wel wat meer inkopen doen.”

Opvallend: veel mensen willen niet met hun naam in de media omdat ze stiekem eerder zijn vetrokken van werk om nog snel kerstcadeaus te scoren.

Overvallen

Niet alle winkeliers hadden zich voorbereid op de plotselinge drukte. “Dit overvalt ons,” zegt Peter Fontijn van C’est Bon Amsterdam. Hij vindt het ‘schandalig’ dat de lockdown ‘op het laatste moment’ is afgekondigd. Bij de speciaalzaak in de Watergraafsmeer tasten ze in het duister over wat komen gaat. Pas tijdens de persconferentie wordt duidelijk welke winkels moeten sluiten. Fontijn: “Tot die tijd gaan we doorrammen, desnoods tot middernacht.”

Voor speciaal- en delicatessenzaken is het de twee weken voor de kerst normaal gesproken topdrukte. “Ik hoop dat we verder kunnen met afhalen en bezorgen. We overleven het wel, maar een beetje voorbereiding in deze tijd van het jaar was fijn geweest.”

Bij IJzerhandel Van Kalken in Oost zijn ze ontstemd over de gang van zaken. “Wij zijn een kleine zaak. Het is broodroof van onze werknemers,” zegt eigenaar en naamgever Theo van Kalken.

Essentieel of niet

Hamvraag richting de toespraak van Rutte: welke winkels zijn volgens het kabinet essentieel en welke niet? Van Kalken: “Wij maken bijvoorbeeld ook sleutels. Zonder sleutel kom je je pand niet binnen. Dus wie bepaalt de urgentie van een winkel?”

“Die definitie ‘niet-essentieel’ blijft nog spannend,” vindt ook vestigingsdirecteur Gretske de Jong van boekhandel Scheltema. Volgens haar is het afwachten hoe het kabinet dat interpreteert. “In Duitsland is een boekhandel niet noodzakelijk, in Frankrijk wel. Wij denken: boeken zijn brood voor de geest. Mensen moeten wat te doen hebben.”

Hoewel de heftigheid van de maatregelen als een verrassing komt, is de boekhandel wel voorbereid. “Alles is geregeld om binnen Amsterdam aan huis te bezorgen. De terugval in de omzet maak je er niet mee goed, maar we hebben een positieve insteek en zijn er klaar voor.”