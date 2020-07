Kanye en zijn Birthday Party: ‘Als ik president word, is iedereen jarig’

Kanye West liet vorige week via Twitter weten dat hij zich kandidaat stelt voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In een interview met het blad Forbes licht hij zijn campagnestrategie en standpunten toe. De vraag die blijft hangen: is hij serieus of niet?

De doodstraf? Tegen. Het recht op abortus? Tegen. Zijn standpunt over belastingtarieven? Daar moet hij zich over inlezen. De naam van zijn partij? De Birthday Party. Zijn grote inspiratie voor een door hem geleide overheid? De fictieve staat Wakanda, uit de Marvelfilm Black Panther.

Bij het lezen van het interview met zelfverklaard presidentskandidaat Kanye West blijft één vraag hangen: doet de 43-jarige rapper, ondernemer en ontwerper een serieuze gooi naar het Amerikaanse presidentschap, of is dit een verkapte publiciteitsstunt?

West, die tussen neus en lippen door vertelt besmet te zijn geweest met het coronavirus, zegt zelf in ieder geval dat hij het meent. Hij geeft zichzelf nog dertig dagen om de knoop definitief door te hakken: dan verstrijkt de termijn om zich als kandidaat aan te melden. Maar bij de rapper is verder geen spoor van twijfel te bespeuren. Niet over de vraag of hij zich kandidaat stelt, maar óók niet als het gaat om zijn kansen. ‘Als ik in 2020 win, dan was het Gods werk. Win ik in 2024, dan was dát Gods werk.’

God is de rode draad

Binnen het ratjetoe aan standpunten dat West op tafel gooit, is God sowieso de rode draad. Zo is de rapper tegen de doodstraf, ‘gij zult niet doden’, maar ook tegen abortus. ‘Ik ben pro-life, want ik volg het woord van God.’

Gaat West daadwerkelijk voor het presidentschap, dan zal hij dat doen als onafhankelijke kandidaat met zijn eigen partij: de Birthday Party, want als West wint ‘dan is iedereen jarig’. Tenminste: zolang Donald Trump ook in de race is. Want als de zittend president geen kandidaat was, dan zou West de Republikeinse nominatie hebben proberen te veroveren.

West geldt als een fan van Trump, maar wil het dus toch tegen hem opnemen. ‘Met dit interview zet ik mijn rode pet af,’ zegt hij, verwijzend naar de Make America Great Again-pet die hij ophad tijdens zijn bezoek aan het Witte Huis in 2018. Toch neemt hij niet echt afstand van de zittend president. ‘Ik zeg niet dat Trump mij in de weg staat, hij kan ook onderdeel zijn van mijn weg.’

‘Joe Biden is niet bijzonder’

En Joe Biden, de Democratische kandidaat? ‘Kom op man,’ schampert West. ‘Obama is bijzonder, Trump is bijzonder. We kunnen ook wel stellen dat Kanye West bijzonder is. Amerika heeft bijzondere mensen nodig om het land te leiden. Bill Clinton? Ook bijzonder. Maar Joe Biden is niet bijzonder.’

Als West zich inderdaad kandidaat stelt, dan volgt hij een traditie van onafhankelijke, derde partijen die de Democraten en Republikeinen beconcurreerden. Kandidaten die een van beide partijen stemmen af snoepten, wat de andere partij kon helpen. Neem bijvoorbeeld de groene kandidaat Ralph Nader, die in de zeer gelijkopgaande presidentsrace in 2000 de Republikeinen de winst zou hebben bezorgd door progressieve kiezers weg te trekken bij de Democraten.

De vraag of West wil meedoen om de Democraten (zwarte) stemmen af te pakken, doet hij af als onzin. ‘Het idee dat zwarten automatisch op de Democratische Partij stemmen, is een vorm van racisme en white supremacy.’

Hoe het ook zij, over ongeveer een maand zal blijken of West en zijn Birthday Party echt op de kandidatenlijst prijken, of dat het één grote hoax was. Voor nu heeft hij in ieder geval al twee grote steunpilaren. Zijn vrouw Kim Kardashian-West en Tesla-baas Elon Musk, met wie hij naar eigen zeggen al jaren over zijn presidentsplannen praat. En die hij alvast heeft voorgesteld om de baas te worden van het Amerikaanse ruimtevaartprogramma. Wordt ongetwijfeld vervolgd.