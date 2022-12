Kamp Seedorf eert Zlatan Ibrahimović met muurschildering: ‘We missen de gekkigheid’

Schildering van Zlatan bij het Centraal Station Beeld Kamp Seedorf

De schildering van de Zweedse voetbalspits staat op een muur van een spoorwegondergang bij de Droogbak, aan de IJ-zijde van het station. ‘Volgens ons leeft het WK niet zo in de stad,’ laat Kamp Seedorf weten. ‘We hadden zelf wel zin in wat voetbalactie en realiseerden ons dat we de gekkigheid van een speler als Zlatan tijdens deze periode missen.’

Knieblessure

De voetballer kwam in 2001 op 19-jarige leeftijd naar Ajax, waar hij 110 wedstrijden speelde en 48 keer scoorde. Op de schildering draagt hij het uittenue van Ajax van het seizoen 2001/02. Inmiddels speelt de spits bij AC Milan.

Het is niet de eerste keer dat Kamp Seedorf een voetballer eert met een muurschildering. Eerder maakte het collectief kunstwerken van Matthijs de Ligt op station Muiderpoort en Johan Cruijff en Nicolás Tagliafico vlakbij de Johan Cruijff Arena. Ook onthulde kunstenaars in 2019 een schildering van Eberhard van der Laan.

