Kabinet wil noodfonds voor mensen die energie niet meer kunnen betalen

Dat bevestigen Haagse bronnen naar aanleiding van berichten van de NOS. Het moet volgens hen voorkomen dat mensen nog dit jaar financieel in grote nood raken.

Voor mensen met een kleine beurs was eerder al 1300 euro per huishouden uitgetrokken, maar steeds meer mensen raken in de problemen. Omdat het kabinet geen mogelijkheid zag nog dit jaar de koopkracht van burgers te stutten, is de afgelopen weken dit noodscenario uitgewerkt. Het kabinet is al langer in gesprek met energiereuzen met de vraag of zij willen bijspringen.

Toeslagen

Ook wordt volgend jaar een aantal toeslagen, zoals de huurtoeslag verhoogd, maar dat is dus pas vanaf 2023. Om toch al wat extra’s te doen wordt de uitbetaling van de toeslagen iets vervroeg en zal al in december plaatsvinden.