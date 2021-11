Kabinet wil door met 2G: als Kamer instemt kan ongevaccineerde niet meer overal naar binnen

Beeld ANP / ANP

Er is een nieuwe wet nodig om het 2G-protocol mogelijk maken. Of en wanneer deze regels ingaan, is niet duidelijk. Vooralsnog lijken er slechts twee partijen – VVD en D66 – vóór de regels waarbij niet-gevaccineerde personen niet welkom zijn bij grote concerten, festivals of cafés zonder vaste zitplek. Het kabinet wil pas verder met deze regels als de coronacijfers flink gedaald zijn. Zover is het nog lang niet.

En het 2G-beleid is maatschappelijk en politiek zwaar omstreden: critici stellen dat het een tweedeling in de toch al gepolariseerde samenleving veroorzaakt, daarbij is het virologisch evenmin waterdicht. Ook gevaccineerde personen kunnen ongemerkt nog altijd corona dragen en verspreiden. Mede daarom pleit onder meer coalitiepartij ChristenUnie voor ‘1G-beleid’: iedereen testen voor binnenkomst.

Raad van State

De Raad van State stelt in een reactie op het wetsvoorstel dat het ‘te rechtvaardigen is’ dat het kabinet deze regel overweegt ‘gezien de uiterst moeilijke omstandigheden’ van dit moment. Wel maakt de wet nu onvoldoende duidelijk wanneer 2G precies mogelijk wordt en wat van ondernemers wordt verwacht, stellen de adviseurs.

“In het wetsvoorstel is niet geregeld wanneer er sprake is van een hoogrisico-omgeving. Dat is wel belangrijk, omdat de bedoeling is dat de verplichting tot 2G alleen wordt opgelegd als dat vanuit het oogpunt van volksgezondheid echt noodzakelijk is,” schrijft de Raad van State.

Eerder op maandag zei het kabinet nog niet aan de noodrem te trekken, ook bij dagelijks gemiddeld ruim 20.000 infecties en bijna 300 ziekenhuisopnames. Er is nog altijd hoop dat een harde lockdown voorkomen kan worden.