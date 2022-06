Kabinet roept vastgelopen asielopvang uit tot nationale crisis

Eric van der Burg, staatssecretaris Asiel en Migratie, bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Beeld ANP

Volgens het kabinet is de ‘gehele migratieketen’ verder onder druk komen te staan. Het is passen en meten, waarbij mensen worden opgevangen ‘onder omstandigheden die soms te wensen over laten’. Zo is het bij herhaling voorgekomen dat mensen in tenten en in de buitenlucht moesten slapen. Dat kan zo niet langer. Deze verslechterde situatie maakt het nodig dat op hoog niveau – zowel ambtelijk als bestuurlijk – coördinatie en besluitvorming plaatsvindt, aldus het kabinet.

Inmiddels is de structuur voor nationale crisisbesluitvorming geactiveerd, die wordt aangestuurd vanuit de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). Een dergelijke crisisstructuur werd eerder ingesteld bij het neerhalen van de MH17, de Utrechtse tramschutter en de coronacrisis.

Het kabinet meldt aan de Tweede Kamer dat die ‘zo snel mogelijk nader geïnformeerd’ wordt. Daarnaast zullen Van der Burg en Bruins Slot vrijdagavond de stappen die worden gezet toelichten. Bruins Slot vervangt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting), die pas later terugkeert van een dienstreis naar de BES-eilanden (Bonaire, Saba en Sint Eustatius).

Ontlasten

Het kabinet kwam eerder al met plannen om de druk op de asielketen te verlichten. Zo moet er een tweede aanmeldcentrum komen om Ter Apel te ontlasten. Ook werkt het kabinet aan een wet om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. Verder komen er meer opvangplekken beschikbaar, onder meer op schepen.

Specifiek voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen kwam er eerder dit jaar ook al een crisisaanpak. Ook voor de corona werd eerder een crisisstructuur opgetuigd waarbij er onder meer vaker overleg plaatsvond tussen verschillende departementen.