Kabinet koerst op versoepeling: coronapas ‘nog wel nodig’, 1G is optie voor clubs

Bezoekers van club Shelter tijdens een Fieldlabevenement. Beeld ANP

Dat melden Haagse ingewijden. “De situatie in ziekenhuizen is stabiel, al zijn er wel zorgen over personeelsuitval,” zegt een bron. Komende vrijdag bespreekt het Outbreak Management Team (OMT) de mogelijkheden, de dinsdag daarop neemt het kabinet een besluit en is er weer een coronapersconferentie.

De kans is nihil dat alle huidige maatregelen dan overboord kunnen, wel ligt er een ‘tussenstap’ in het verschiet. Zo kunnen de openingstijden van horeca en cultuur verder verruimd worden en ook het aantal gasten en bezoekers kan opgeschroefd.

Niet alle remmen los

“Er moet meer ruimte komen, de cijfers lijken dat toe te staan, de samenleving schreeuwt erom. Hier in Den Haag leven we natuurlijk ook niet onder een steen,” zegt de bron. Maar voor ‘alle remmen los’ is het komende week vermoedelijk nog te vroeg: “Als we dinsdag zeggen dat alles weer kan – ga massaal je gang, ook met carnaval – dan riskeer je alsnog een coronaexplosie. Dat wil je niet.”

Waarschijnlijk blijven er beperkende maatregelen als de 3G-coronapas nodig. Ook binnen het kabinet wil men daar zo snel mogelijk van af, maar te vroeg dumpen is riskant, schetst deze ingewijde. “Een vol voetbalstadion kan met een coronapas net veiliger zijn. En het nachtleven zou misschien weer wat kunnen met 1G: iedereen testen vooraf. Dan heb je beter zicht op wie het virus draagt.”

Of de versoepelingen kunnen doorgaan, zal vrijdag na het OMT-overleg duidelijk worden. De nieuwste berekeningen van het RIVM zullen wederom de speelruimte bepalen van het kabinet. De vorige keer namen premier Rutte en minister Kuipers van Volksgezondheid (D66) naar eigen zeggen overigens een ‘weloverwogen risico’ door de boel open te gooien tot 22.00 uur ’s avonds, uren later dan het OMT adviseerde.