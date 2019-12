Justitie: ‘Rico de Chileen’ leidde criminele organisaties, voor liquidaties, cocaïnehandel en witwassen

Rechtbanktekening van een eerdere zitting met Richard R., beter bekend als Rico de Chileen. Beeld ANP

De crimineel Samir Erraghib en misdaadblogger Martin Kok zijn in april en december 2016 vermoord. De plannen voor de liquidaties van criminelen Karim ‘Taxi’ Bouyakhrichan, Mustapha F. en Jalal el A. mislukten of gingen niet door. Naast die moordorganisatie leidde R. volgens justitie een organisatie die op grote schaal in cocaïne handelde en een organisatie die op grote schaal misdaadwinsten witwaste.

De leden van de verschillende organisaties wisten volgens de aanklagers niet altijd van elkaars bestaan of wie welke rol speelde. Voor het grove geweld werkte R. volgens het Openbaar Ministerie ‘op een hoger niveau’ samen met de al jaren voortvluchtige Ridouan Taghi en de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale.

Berichtenverkeer

Veel van het bewijs putten de aanklagers uit een overvloedige hoeveelheid versleutelde maar gekraakte PGP-emails (Pretty Good Privacy), plus verklaringen van criminelen. Uit het berichtenverkeer blijkt volgens de recherche zonneklaar dat Richard R. (bijgenaamd ‘Hermano’) en Ridouan Taghi (‘Sir’) ‘een innige band’ hadden en elkaar als familie beschouwden.

Tekenend vinden de officieren van justitie dat ze elkaars bijnamen tot ‘Hermano Sir’ samenvoegden. R. zou aan Taghi hebben gemaild: ‘U bent familia Sir, dus u is ik en ik ben u, en samen zijn wij Hermano Sir.’

Samen zouden Taghi en R. ‘een lijst van rivalen en vijanden’ hebben willen uitschakelen. Gezamenlijk zouden ze bepaald hebben wiens groep ‘de klus op zich zou nemen’. Op een vergelijkbaar hoog niveau zou R. met Imperiale hebben overlegd. Dat zette het Openbaar Ministerie maandagmiddag uiteen op de achtste inleidende zitting in de zaak tegen R., die in oktober 2017 in Chili is gearresteerd en sindsdien vastzit.

Liquidaties

Zijn proces Orinus moet in juni 2020 gedurende vijf dagen inhoudelijk worden behandeld in de zwaarbeveiligde ‘bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

Overigens betreft het ‘Orinus1’, over de drie criminele organisaties. Later hoopt justitie R. in ‘Orinus2’ voor concrete liquidaties aan te klagen. Eind volgende week zal Nederland een aanvullend rechtshulpverzoek aan Chili versturen over de moorden, omdat R. slechts voor witwassen en drugshandel is overgedragen aan Nederland.

In zijn organisatie zou ‘Rico de Chileen’ een vast middenkader hebben gebruikt, waarin de Amsterdamse criminelen Naoufal ‘ Noffel’ F., Khalid J. en Youssef ‘Skoef’ O. spillen zouden zijn (geweest).

Infiltratietraject

De recherche blijkt twee jaar lang geprobeerd te hebben informatie te vergaren via undercoveragenten, in een infiltratietraject. Crimineel Issam B. uit De Pijp, die ook tot zijn groep zou hebben behoord, zou tegenover de undercovers hebben bevestigd dat R. ‘een heel grote jongen is’ met heel goede contacten in Zuid-Amerika.

Advocaat Leon van Kleef vroeg de rechtbank opnieuw zijn cliënt ‘te schorsen’ uit voorarrest. Het infiltratietraject heeft volgens hem ‘helemaal niets’ opgeleverd. De gewraakte e-mailberichten waren voornamelijk verstuurd door derden. Van Kleef: “Waar is de communicatie met Youssef O., die R.’s rechterhand zou zijn? Waar is de communicatie met Khalid J., die zijn linkerhand zou zijn?”

Betrouwbaar

Bovendien bevat het dossier tientallen processen verbaal van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de recherche (de geheime dienst) waarvan de betrouwbaarheid volgens de recherche meestal niet was vast te stellen.

In het criminele milieu wordt al jaren desinformatie over R. en anderen verstrekt in ‘een propaganda-oorlog’ waarin R. slachtoffer is van desinformatie, stelde de raadsman. “Bevat dit dossier een smoking gun? Bewijs? Nee.”

Van Kleef vroeg de rechtbank om toevoeging van vier zéér omvangrijke liquidatiedossiers tegen medeverdachten, onder wie Taghi.

De rechtbank besloot dat R. in de cel moet blijven. Op 12 februari is de negende inleidende zitting in deze zaak in ‘de bunker’ in Osdorp.