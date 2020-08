Jubelhalfjaar voor moederbedrijf Albert Heijn

Een vestiging van Albert Heijn. Moeder Ahold Delhaize zetten het afgelopen jaar in Europa 10 procent meer om Beeld REUTERS

Waar massaontslagen momenteel de norm lijken, heeft Ahold Delhaize in Europa en de VS het afgelopen halfjaar juist 69.000 nieuwe medewerkers aangenomen.

Door de sluiting van de horeca in combinatie met hamstergedrag vanwege corona gingen consumenten in Europa en de VS vaker naar de supermarkt en gaven daar meer uit. Ahold Delhaize profiteerde daar in de eerste helft van dit jaar van met 16 procent meer omzet: 37,3 miljard euro. De winst steeg 74 procent naar ruim 1,3 miljard euro.

In Europa steeg het totaal aantal verkopen 10 procent, vooral gedreven door de Benelux waar Albert Heijn meer marktaandeel greep. De online omzet in Europa, van onder meer ah.nl en bol.com steeg tussen maart en juli twee derde ten opzichte van 2019.

‘Belangrijke investeringen’

De groeispurt stelt het concern in staat de investeringen op te voeren, waar andere multinationals nu juist de hand op de knip houden. “We hebben ondanks Covid-19 uitzonderlijke resultaten behaald,” aldus topman Frans Muller.

“In het tweede kwartaal was onze groei nog groter dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Daardoor kunnen we belangrijke investeringen versnellen om aan de vraag van klanten te voldoen en om onze digitale activiteiten te vergroten.”

“We zijn al bezig onze online capaciteit in de VS met 70 procent en bij Albert Heijn met 40 procent uit te breiden.” Zo opende ah.nl eind vorig jaar een nieuw distributiecentrum in Amsterdam en wordt de laatste hand gelegd aan een vestiging in Brabant. Ook Bol bouwt een nieuw magazijn.

“We blijven ons aanpassen aan de veranderingen in consumentengedrag. We zien een toenemende vraag voor online activiteiten. We verwachten dit jaar een online omzetgroei van 55 procent naar 7 miljard euro,” aldus Muller. Die grens bereikt het concern een jaar eerder dan verwacht.

Voedselbanken

Daarnaast heeft het supermarktconcern investeringen in Covid-veiligheidsmaatregelen om klanten en medewerkers te beschermen opgevoerd naar 330 miljoen euro en zijn zowel in Europa als de VS bijdragen aan voedselbanken vergroot.

Berichten dat het concern geïnteresseerd zou zijn in een overname van Hema, dat in diepe financiële problemen verkeert en in de etalage staat, zijn volgens Muller onzin. “Ik wil duidelijk zijn: we hebben niet geboden op Hema.”

In weerwil van de coronacrisis verbetert Ahold Delhaize zijn financiële voorspellingen voor het hele jaar. “In de tweede helft voorzien we een meer geleidelijke groei dan in de eerste helft,” zegt Muller, “maar boven het niveau van de tweede helft van 2019.”